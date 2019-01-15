Türkiye'de ofis kiraları geriledi

İSTANBUL (AA) - Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye genelinde ofis kiraları, 2018'in son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla döviz bazında ortalama yüzde 20 düştü.

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2018 Dördüncü Çeyrek Ofis, Perakende, Sanayi ve Lojistik" başlıklı rapora göre, geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla cadde mağazaları ve ofis kiraları kura bağlı olarak yüzde 22'ye varan oranlarda gerilemişti.

4. çeyrekte de Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 20 düştü. Perakende pazarında ise yüzde 25 civarı azalma kaydedildi.

İstanbul'da 4. çeyrekte 92 bin 750 metrekare yeni ofis alanı pazara girerken, toplam arz 6,18 milyon metrekareye yükseldi. Son çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,78 azalırken, üçüncü çeyreğe göre yüzde 20,22 düştü.

Aralıkta Levent'te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe'de yüzde 9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak'ta yüzde 32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise yüzde 4'lük düşüşle 24 dolara geriledi.

Söz konusu rakamlar; İzmir'de yüzde 7,1 azalışla 13 dolar, Ankara'da da yüzde 6,7 düşüşle 14 dolar olarak hesaplandı.







- Ofis pazarı ekonomik koşullara rağmen daralmadı





Rapora göre, döviz kurlarındaki artış, yavaşlayan GSYH artışı ve yüksek enflasyon gibi ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen 2018 yılında gerçekleşen kiralama işlemleri bir önceki yılın rakamlarına yakın seyretti. Talebin 2019 yılında da artmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu durum, ofis pazarının zorlu ekonomik koşullara rağmen daralma göstermediğine işaret etti.

Artan satılık gayrimenkullerle birlikte yatırım faaliyetlerinin ivme kazanmaya devam etmesi bekleniyor. 4. çeyrekte birincil perakende kiralarındaki metrekare fiyatları, Türkiye genelinde döviz bazında ortalama yüzde 25 azaldı.

Olumsuzluklara rağmen kira sözleşmelerinin TL'ye dönüştürülmesini öngören tebliğlerle sözleşmelerin büyük ölçekte TÜFE artışı ile TL'ye dönüştürülmesi, kasım ve aralık aylarında görülen enflasyon düşüşüyle perakendecilerin kısmen de olsa nefes alacağını gösteriyor.





- Türkiye, bölgenin lojistik merkezi haline gelebilir





Cushman & Wakefield raporuna göre, yeni İpek Yolu projesinin de dahil olduğu küresel ticaret rotaları doğuya kayıyor. Türk Akımı ve benzeri projelerle bölgenin enerji koridoru haline gelmesi ile bu dönemde Türkiye'nin bir lojistik merkezine dönüşmesinin mümkün olduğu öngörülüyor.

Raporda, küresel e-ticaret şirketlerinin Türkiye pazarına girerek stratejik yatırımlar yaptığı bu dönemde, artan perakende ve elektronik ticaret satışlarının; hem nitelikli depolara hem de kentsel lojistik çözümlerine yönelik talebin daha da artacağını gösterdiği belirtiliyor.





