Türkiye'de tarım öğreniminin 172'nci yıl dönümü

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziraat fakültelerinden her yıl yaklaşık 5 bin ziraat mühendisinin mezun olduğuna dikkati çekerek, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, 10 Ocak 1846'da Mekteb-i Zirai Şahane'nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 172'nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1980'de 5 olan ziraat fakültesi sayısının 35'e yükseldiğini belirtti.

Bu okullardan her yıl 5 bine yakın ziraat mühendisinin mezun olduğunu ancak bu kişilerin mesleklerini icra etmekte zorlandığına dikkati çeken Bayraktar, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, ziraat odalarında ve üretici birliklerinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısının artırılması, tarımda kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına imkan sağlayacak tarım politikalarının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Tarımsal eğitimin, verimliliği artıran en başta gelen unsurlardan biri olduğuna işaret eden Bayraktar, hızla gelişen teknolojinin tarımı da etkilediğini ve bu tür yenilikleri takip etmek ve çiftçiye aktarmak gerektiğini aktardı.

Bayraktar, TZOB'un ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptığı eğitim projeleri kapsamında toplam 78 bin 199 çiftçiye eğitim verildiğini kaydetti.