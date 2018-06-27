Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

- Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı.

Ekonomi Bakanlığının "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Söz konusu kararla sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanlığıİthalat Rejimi KararıResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5