Türkiye'de yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşüyor - Türkiye'de otomobil sayısı 12 milyona yaklaşırken ortalama her 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi - Ankara, her 4 kişiye düşen bir otomobille yoğunluğu en fazla il olarak kayıtlarda yer aldı - Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul'da her 5,4 kişiye bir otomobil düşüyor

14 Eylül 2017 Perşembe 11:10