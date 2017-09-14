Türkiye'de yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşüyor

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Türkiye'de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823'e ulaşırken, ülkede ortalama her 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 taşıt bulunuyor. Bunlardan yüzde 53,9'unu otomobiller oluşturuyor.

İl bazında bakıldığında, otomobil sayısının 11 milyon 740 bin 823 olduğu Türkiye'de en fazla otomobil 2 milyon 755 bin 250 ile İstanbul'da kullanılıyor. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 24'üne tekabül ediyor.

Listede İstanbul'u, 1 milyon 343 bin 514 otomobil sayısıyla Ankara izliyor. Başkent'i, 720 bin 824 otomobille İzmir, 464 bin 445 otomobille Antalya ve 457 bin 945 otomobille Bursa takip ediyor.

Otomobil sayısı en düşük şehir olarak Hakkari kayıtlarda yer alıyor. Sadece 2 bin 48 otomobilin bulunduğu bu şehri, 3 bin 187 otomobille Tunceli ve 3 bin 840 otomobille Ardahan izliyor.

- Başkent'te dört kişiden biri arabalı

İllerde kişilere düşen otomobil sayısına bakıldığında, nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara olarak belirlendi. Nüfusu 5,3 milyonu bulan Başkent'te kayıtlı 1 milyon 343 bin 514 otomobil bulunuyor. Kentte yaklaşık her 4 kişiye bir otomobil düşüyor.

Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul'da ise kentin 14,8 milyonluk nüfusu dikkate alındığında ortalama yaklaşık her 5,4 kişiden birine otomobil denk geliyor. Mega şehirde her 100 kişiden 19'u araç sahibi.

Öte yandan Hakkari, nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında yer alıyor. Nüfusu 267 bin 813 olan şehirde yaklaşık her 130,8 kişiye bir otomobil düşüyor.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla illerde bulunan otomobil sayısı, illerin nüfusu ve otomobil yoğunluğu şöyle:

İl Nüfusu Toplam otomobil sayısı Kaç kişiye bir otomobil düşüyor Adana 2 201 670 314 170 7 Adıyaman 610 484 45 349 13,5 Afyonkarahisar 714 523 84 541 8,5 Ağrı 542 255 10 231 53 Amasya 326 351 55 456 5,9 Ankara 5 346 518 1 343 514 4 Antalya 2 328 555 464 445 5 Artvin 168 068 15 030 11,2 Aydın 1 068 260 173 232 6,2 Balıkesir 1 196 176 196 750 6,1 Bilecik 218 297 31 876 6,8 Bingöl 269 560 7 139 37,8 Bitlis 341 225 7 680 44,4 Bolu 299 896 54 506 5,5 Burdur 261 401 53 572 4,9 Bursa 2 901 396 457 945 6,3 Çanakkale 519 793 86 926 6 Çankırı 183 880 21 652 8,5 Çorum 527 863 79 496 6,6 Denizli 1 005 687 184 845 5,4 Diyarbakır 1 673 119 50 485 33,1 Edirne 401 701 65 899 6,1 Elazığ 578 789 65 368 8,9 Erzincan 226 032 26 576 8,5 Erzurum 762 021 56 668 13,4 Eskişehir 844 842 159 057 5,3 Gaziantep 1 974 244 215 427 9,2 Giresun 444 467 40 002 11,1 Gümüşhane 172 034 10 046 17,1 Hakkari 267 813 2 048 130,8 Hatay 1 555 165 196 758 7,9 Isparta 427 324 77 648 5,5 Mersin 1 773 852 257 191 6,9 İstanbul 14 804 116 2 755 250 5,4 İzmir 4 223 545 720 824 5,9 Kars 289 786 11 832 24,5 Kastamonu 376 945 61 155 6,2 Kayseri 1 358 980 223 009 6,1 Kırklareli 351 684 58 126 6,1 Kırşehir 229 975 37 356 6,2 Kocaeli 1 830 772 217 312 8,4 Konya 2 161 303 338 262 6,4 Kütahya 573 642 103 969 5,5 Malatya 781 305 84 859 9,2 Manisa 1 396 945 207 770 6,7 Kahramanmaraş 1 112 634 120 291 9,2 Mardin 796 237 22 421 35,5 Muğla 923 773 195 928 4,7 Muş 406 501 9 089 44,7 Nevşehir 290 895 49 394 5,9 Niğde 351 468 43 135 8,1 Ordu 750 588 68 314 11 Rize 331 048 31 633 10,5 Sakarya 976 948 139 408 7 Samsun 1 295 927 157 999 8,2 Siirt 322 664 7 018 46 Sinop 205 478 30 628 6,7 Sivas 621 224 80 005 7,8 Tekirdağ 972 875 137 431 7,1 Tokat 602 662 75 372 8 Trabzon 779 379 97 649 8 Tunceli 82 193 3 187 25,8 Şanlıurfa 1 940 627 94 567 20,5 Uşak 358 736 64 068 5,6 Van 1 100 190 27 739 39,7 Yozgat 421 041 48 393 8,7 Zonguldak 597 524 91 806 6,5 Aksaray 396 673 60 077 6,6 Bayburt 90 154 6 201 14,5 Karaman 245 610 34 920 7 Kırıkkale 277 984 42 655 6,5 Batman 576 899 14 541 39,7 Şırnak 483 788 3 872 124,9 Bartın 192 389 27 919 6,9 Ardahan 98 335 3 840 25,6 Iğdır 192 785 6 468 29,8 Yalova 241 665 34 440 7 Karabük 242 347 40 982 5,9 Kilis 130 825 10 350 12,6 Osmaniye 522 175 74 031 7,1 Düzce 370 371 53 800 6,9 Toplam 79 814 871 11 740 823 6,8



