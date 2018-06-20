KÜTAHYA (AA) - Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, "Türkiye'de yem sektörü hızla büyüyor ve biz tarım kredi ailesi olarak yem sektöründe yüzde 7'lik payımızı bu yıl itibarıyla yüzde 10'a çıkarttık." dedi.

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da yaptırılan ve 6 milyon liraya mal olan mısır flake tesisinde incelemelerde bulunan Kinay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan kuruluşun yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu belirtti.

Kinay, "Türkiye'de yem sektörü hızla büyüyor ve biz tarım kredi ailesi olarak yem sektöründe yüzde 7'lik payımızı bu yıl itibarıyla yüzde 10'a çıkarttık. Şu anda 1 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip 10 fabrikamız var. Bu fabrikalardan en büyüğü Balıkesir ve Kütahya'daki fabrikalarımız." diye konuştu.

- "Yeni yatırımlar planladık"

Yem sektörünün hayvancılık sektörüyle paralel büyüdüğüne işaret eden Kinay, şöyle devam etti:

"Biz ülke tarımına çok ciddi önem veren bir anlayışa sahibiz. Son yıllarda hükümetimizin aldığı tedbirlerle birlikte hayvan varlığımızın artışına paralel olarak yem üretimi ve kapasitesinde de ciddi artışlar söz konusu oldu. Biz buna ilişkin yeni yatırımlar planladık. Bu yıl itibarıyla Şanlıurfa'da bir yem fabrikasının temelini attık. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir'de yeni bir yem fabrikası yatırımı gerçekleştirmiş olacağız."

Tarım Kredi Yem AŞ'nin yıllık cirosunun 1 milyar lirayı aştığını aktaran Kinay, bu ciroyu 2 milyar liraya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kinay, yem üretimi konusunda dışarıya bağımlılığı azaltma yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek "Yem üretimi için dışarıdan aldığımız ham maddeleri Türkiye'de üretip, yurt dışına ihracat hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Bunu da kısa sürede sağlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sendikalı işçi çalıştırmak yük değil, büyük bir fırsattır"

Fabrikalarında çalışan işçilerin sendikalı ve çeşitli sosyal haklara sahip olduğunu anlatan Kinay, şunları kaydetti:

"Ben buradan özellikle tüm sanayi kesimine mesaj vermek istiyorum. Sendikalı işçi çalıştırmak bir yük değil, büyük bir fırsattır. Sendikalı işçi çalıştıran tesisler, çok daha verimli çalışırlar. İşçiler daha uzun süreli ve güvenceli çalışma imkanı buldukları için sadakatleri çok yüksektir. Burada ben de bunu gözlemledim. Biz bu yıl sendikalı işçimize birçok sanayi kuruluşunun vermediği zammı da verdik. Enflasyonun üzerinde zam verdik. Ona rağmen kar elde ediyoruz. Ona rağmen yatırım yapıyoruz. OSB'ler başta olmak üzere tüm Türkiye'deki sanayi kuruluşlarına buradan bir çiftçi kuruluşu olarak çağrıda bulunuyoruz; siz de işçilerinizi sendikalı yapın, korkmayın, daha fazla kazanacaksınız."