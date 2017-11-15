"Türkiye'de yeni bir hal yapısını hayata geçireceğiz"

ANTALYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şu andakinden çok farklı bir hal yapısını Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, "Tıpki Avrupa'daki, Almanya, Paris, Berlin, İspanya'daki haller gibi büyük ve bölgesel haller yapmak istiyoruz. Şu anda 175 halimiz var. Baktığımız zaman hal niteliğinden çok uzak olduğunu görüyoruz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanlığını ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.

Tüfenkci, MÜSİAD üyelerini, dertli ve durgun gördüğünü, derneğin üyelerinin normalde güçlü, enerjik ve aksiyon adamı olduğunu söyledi.

Antalya'nın şiddetli yağış ve hortumdan zarar gören ilçelerini ziyaret ettiklerini aktaran Tüfenkci, hükümetin güçlü olduğunu, hiçbir mağduru bugüne kadar yalnız bırakmadığı gibi bundan sonra bırakmayacağını bildirdi.

Hortumdan zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tüfenkci, "Zararların tespitinden sonra gerekli yardımları yapacağız, vatandaşlarımız rahat olsun. Biz hem enkazların kaldırılması hem yeniden inşası, seraların kurulması noktasında her türlü desteği üreticilerimize vereceğiz." diye konuştu.

- "Küçük esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir"

Türkiye olarak 15 Temmuz'u yaşadıktan sonda ciddi anlamda hükümetin aldığı teşviklerle kısa zamanda toparlandıklarına, ekonomiyi tekrar büyüme trendine soktuklarına dikkati çeken Tüfenkci, başka ülkede böyle bir felaket yaşansa bir, iki yılda toparlanamayacağını söyledi.

Millet olarak hain darbe girişimine karşı dik durduklarını, dedikodulara, şer odaklarına, felaket tellallarının açıklamalarına rağmen çalkantıyı kısa sürede atlattıklarını ifade eden Tüfenkci, Türkiye'nin 2017'ye güçlü girdiğini, 2018'de de büyümenin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'de yatırımı artırabilmek, yatırımı daha cazip hale getirebilmek adına Bakanlık olarak da birçok çalışmaya imza attıklarına değinen Tüfenkci, şirket kurmayı kolaylaştırdıklarını, küçük esnafın, KOBİ'lerin finansa erişimini kolaylaştırmak adına yeni bir finansman modelini ortaya koyduklarını ifade etti.

- Yeni hal yasası



"Küçük esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir, çarkların dönmesi demektir. Aldığımız tedbirlerle esnafımıza sürekli düşük faizli kredi imkanları sağladık." diyen Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Sebze ve meyve ticaretinde yeni bir hal yasasını çalıştık. Önümüzdeki günlerde yasalaşacak. Kamuoyunun da görüşüne açacağız. Belediyelerimizle ilgili sektörlerle konuşarak gerçekten sadece şu andaki hallerden çok farklı bir hal yapısını Türkiye'de hayata geçirmek istiyoruz. Tıpkı Avrupa'daki, Almanya, Paris, Berlin, İspanya'daki haller gibi büyük ve bölgesel haller yapmak istiyoruz. Şu anda 175 halimiz var. Baktığımız zaman hal niteliğinden çok uzak olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı toplama merkezleri, bir kısmında da içerisinde sadece meyve, sebze satılan yerler değil, kırmızı et, beyaz et, çiçeklerin de satıldığı komple bir ticaret merkezi şeklinde halleri oluşturacağız. Bunun yapısını da farklılaştırarak, çok farklı bir yapıyla yakında kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

Dış ticareti artırma noktasında iş ve işlemleri kolaylaştırmak için birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerinin belirten Tüfenkci, artık ihracatçı ve ithalatçıların kendi ihraç ve ithal mallarının hangi aşamada, ne kadar masrafı olduğunu ve hangi sürede işleminin bittiğini görebildiğini söyledi.

Hükümet olarak her zaman üretenin, ticaret yapanın yanında olduklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize güvenip de üretim yapan hiçbir girişimcimizi Türkiye mahcup etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Yeter ki biz 80 milyonu bir ve beraber görerek hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Tüfenkci, MÜSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı.