Türkiye'de yetişkin eğitimi

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların oranı 2016 yılında yüzde 22,7 oldu. Bu oran 2012 yılında 20,4 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "Yetişkin Eğitimi" verilerini yayımladı.

Buna göre, 18 yaş ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı 2012 yılında yüzde 20,4 iken geçen yıl yüzde 22,7'ye yükseldi. 2016'da en yüksek katılım yüzde 48,9 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üstü erkeklerin yüzde 26,6'sı katılırken kadınlarda katılım yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup yüzde 49,5 ile yükseköğretim mezunları oldu. Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde yüzde 40,9 ve genel liselerde yüzde 40 olarak gerçekleşirken bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 2,4’te kaldı.

Fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre değerlendirildiğinde ilk sırayı yüzde 33,1 ile "hizmetler" alırken bu alanı yüzde 13,5 ile "sağlık ve refah" ve yüzde 12,7 ile "sosyal bilimler, iş ve hukuk" izledi. "Tarım ve veterinerlik" yüzde 1,5 ile son sırayı aldı. Yaygın eğitim faaliyetlerinde, 18-24, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ilk sıraya "hizmetler" yerleşirken 55-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarında yüzde 23,2 ve yüzde 36,9 ile "genel programlar" ilk sırada yer aldı.

- Yaygın eğitimler en çok işverenlerden

Türkiye'de 18 yaş ve üstü fertlerin katıldığı yaygın eğitimleri en çok yüzde 39,4 ile işverenler sağladı. Bunu yüzde 26,6 ile yaygın eğitim kurumları ve yüzde 11,9 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sıraya yüzde 32 ile yaygın eğitim kurumları, eğitim alan erkeklerde ise yüzde 46,8 ile işverenler yerleşti.

Eğitim sağlayıcılara katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında ise eğitim alan 18-24 yaş grubunda yüzde 33,5, 55-64 yaş grubunda yüzde 28,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda yüzde 41,1 ile yaygın eğitim kurumları, eğitim alan 25-34 yaş grubunda yüzde 48,2 ve 35-54 yaş grubunda yüzde 45,2 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde ise yüzde 61,9 ile "işini daha iyi yapmak", yüzde 49,9 ile "katılmaya mecbur olmak" ve yüzde 49,8 ile "günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak" olarak sıralandı.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre eğitim ve öğretime katılım oranları şöyle: (18 ve daha yukarı yaştaki nüfus/yüzde)

Örgün eğitime katılım

Yaygın eğitime katılım

Örgün veya yaygın eğitime katılım

Örgün ve yaygın eğitime katılım

20122016201220162012201620122016 Toplam8,39,415,416,820,422,73,33,5 Cinsiyet Erkek9,810,917,519,823,726,63,64,1 Kadın6,88,013,413,817,218,93,02,9 Yaş grubu 18-2433,939,426,723,846,648,914,114,3 25-349,611,620,924,026,931,23,54,3 35-542,02,914,418,015,619,70,81,2 55-640,20,15,46,45,66,50,00,0 65+0,0-1,41,51,41,5--

