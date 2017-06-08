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Türkiye'de yolcu ve yük trafiği artacak

- Yakıt ve araç fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'de yolcu ve yük trafiğinin artacağı öngörülüyor

Türkiye'de yolcu ve yük trafiği artacak

ANKARA (AA) - Yakıt ve araç fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'de yolcu trafiğinin 2020'de bugüne göre yaklaşık 3,3 kat, yük trafiğinin de 2,5 kat artacağı tahmin ediliyor.

ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, araç kullanındaki büyüme oranları dikkate alındığında ulaşımda enerji verimliliğine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği bildirildi.

Türkiye'de son 25 yılda araç kullanımı grafiğinde yukarı yönlü hareketin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Özellikle büyük şehirlere bakıldığında her aile bireyinin bir otomobili bulunuyor. Türkiye'de yolcu trafiğinin 2020 yılında, bugüne göre yaklaşık 3,3 kat ve yük trafiğinin de 2,5 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Verimli Sürüş Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, ulaşımda araç kullanımının yaygınlaşmasıyla enerji verimliliğine yönelik çalışmaların da artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Araçlarda motor bakımının yakıt tüketimini azalttığını kaydeden Genim, "Klima kullanılmaması yüzde 5'e kadar, camların sürüş halinde kapalı olması ise araçlarda yüzde 4'e kadar yakıt tasarrufu sağlar. Lastiklerin hava basıncı yakıt tüketimini yüzde 5 ila 10 oranında etkiler. Verimliliği artırmak için yakıt tasarrufu teknolojisine sahip lastikler kullanın ve aracınızı yüksek devirlerde kullanmamaya özen gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

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Enerji VerimliliğiENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler FuarıVerimli Sürüş Teknikleri
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