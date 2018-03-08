Türkiye’deki iflas oranı yüzde 4 düşecek! Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in dünya çapında 43 ülkeyi kapsayan Küresel İflas Endeksi açıklandı. Buna göre, Asya’nın yanı sıra Rusya ve Brezilya gibi gelişen pazarlardaki iflaslardaki iyileşme eğilimi 2017 yılında yüzde 1’lik artış ile sekteye uğradı. Ancak bu yıl küresel iflas oranlarında yüzde 1’lik düşüş bekleniyor.Bu yıl iflas oranlarında en fazla artış Çin, İngiltere, Fas, Romanya ve Polonya’da beklenirken, Türkiye’deki iflas oranlarında ise yüzde 4 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

08 Mart 2018 Perşembe 15:59