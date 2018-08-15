Türkiye'deki konutların yarıya yakını depreme karşı sigortalı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından, zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortasını Türkiye'deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan yüzde 48,70'i yaptırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Uzmanlar, buna karşın sigortalılık oranının halen istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekiyor.





- Hasar sahiplerine 186 milyon lira ödeme yapıldı





DASK istatistiklerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede, yüzde 58,70'lik oranla 3 milyon 531 bin 602 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesini yüzde 47,50 ile Ege, yüzde 46,50 ile İç Anadolu, yüzde 41,50 ile Akdeniz, yüzde 41,40 ile Karadeniz, yüzde 38,30 ile Doğu Anadolu ve yüzde 34,50 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 661 bin 690 konuttan yüzde 48,70'i yani 8 milyon 594 bin 576 konut için deprem sigortası yaptırıldı.

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana hasar sahiplerine 186 milyon liralık ödemede bulunuldu.





- “Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 8,6 milyona ulaştı”





DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, Türkiye’nin, yakın tarihinde büyük ve yıkıcı depremler yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, 17 Ağustos Marmara Depremi’nde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

O tarihten bu yana geçen 19 yılda deprem bilinci ve sigortalılık oranında çok önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Kayacı, halihazırda Türkiye genelinde sigortalılık oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Kayacı, deprem bilincinin, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal sorumluluk seferberliklerinden biri olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

“Yapılan bilinçlendirme projeleri ve kararlılıkla yürütülen çalışmalar sonucunda Zorunlu Deprem Sigortası’nın, depremin yıkıcı etkilerine karşı finansal açıdan en etkili korunma yöntemi olduğu bilincinin artık büyük oranda yerleştiğini söyleyebiliriz. 2016 yılında poliçe sayımız 7,6 milyon iken bugün Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 8,6 milyona ulaştı. Elbette Türkiye’deki tüm konutların zorunlu deprem sigortasıyla güvence altına alınmasını hedefliyoruz ve bu hedef gerçekleşene kadar geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. DASK olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda gerek bilgi birikimi gerekse maddi tazminatla depreme hazır ve depremden sonra hızla toparlanan bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”





- İstanbul’da ortama bir mesken günde 58 kuruşa depreme karşı sigortalanabiliyor





Kayacı, olası bir İstanbul depreminde hasarların tazmininde yeterli kaynak sunmanın yanı sıra afetin tüm operasyonel sürecini etkin bir şekilde ve teknoloji rehberliğinde yönetmek amacıyla da hızla çalıştıklarını ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla iş birlikleri geliştirdiklerini söyledi.

20 yıla yakın sürede edindikleri deneyimler ve hayata geçirdikleri projelerle deprem bilincini tüm hanelere yayılacak şekilde genişletmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Kayacı, “Depreme karşı alınabilecek önlemlerin birden fazla boyutu bulunuyor. Fiziksel önlemlerin en etkilisi depreme dayanıklı binalardır. Finansal önlemlerden biri de Zorunlu Deprem Sigortası’dır. Bu iki önlemi almadan büyük depremlere tam manasıyla hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyiz.” dedi.

Kayacı, Türkiye’de çok farklı yapılarda bölgeler ve evlerin bulunduğunu ifade ederek, “Örneğin birinci derece deprem bölgesinde yer alan İstanbul’da ortalama bir mesken için günde sadece 58 kuruş ayırarak, Zorunlu Deprem Sigortası ile konutunuzu depreme karşı sigortalamak mümkün. Dolayısıyla günde 58 kuruşa depreme karşı finansal önlemlerden birini alabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.





- “Güneydoğu Anadolu Bölgesi sigortalılık oranında son sırada”





Kayacı, DASK’ın kuruluşundan bu yana yapılan hasar ödeme miktarının 186 milyon lira olduğunu aktararak, “Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları poliçede belirlenen limitler dahilinde hızla karşılıyoruz.” diye konuştu.

DASK’ın verilerine göre sigortalılık oranları incelendiğinde, Marmara Bölgesi’nin açık ara ilk sırada yer aldığını belirten Kayacı, Marmara’yı, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin takip ettiğini, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise sigortalılık oranında son sırada bulunduğunu kaydetti.



















