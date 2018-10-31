Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü, Türkiye genelinde sonbaharın ilk ayına, doluluklarda hafif artışla girdi. İstanbul’da doluluklarda düşüş yaşanmasına karşın fiyatların yükselmesi memnuniyetle karşılandı.

Fiyatlardaki artışın Avrupalı turistlerin geri dönüş sinyali olarak yorumlanabileceği ve son dönemde Orta Doğu kökenli turistlerin domine ettiği İstanbul turizminde pazar çeşitlenmesinin yeniden başladığı görüldü.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül 2018 döneminde ise doluluklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak yüzde 66,8 olarak gerçekleşti.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Eylül 2018’de yüzde 0,2 düşüşle 76,2 avroya gerilerken, 9 aylık dönemde yüzde 5,1 artışla 72,1 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2018’de yüzde 0,6 artışla 53,9 avro, 9 ayda yüzde 17,4 artışla 48,2 avro oldu.





- İstanbul’da doluluk düştü, fiyat arttı





İstanbul'un Eylül 2017’de yüzde 77,6 olan doluluk oranı, Eylül 2018'de yüzde 2,2 azalarak yüzde 75,9 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 91,3 avro ile 2017'ye göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 4,1 artış yaşandı ve 69,3 avro oldu. Ocak-Eylül 2017’de yüzde 62,1 olan doluluk oranı, Ocak-Eylül 2018’de yüzde 71,4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 76 avrodan 82,6 avroya, odabaşı elde edilen gelir 47,2 avrodan 58,9 avroya yükseldi.





- Antalya’da doluluk arttı, fiyat düştü





Antalya’da Eylül 2018 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artarak yüzde 75,1 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 85,57 avro ile Eylül 2017'ye göre yüzde 6,5 düşüş gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 6,1 artış kaydedildi ve 64,2 avro olarak ölçüldü. Ocak-Eylül 2017’de yüzde 59,9 doluluk oranı Ocak-Eylül 2018’de yüzde 66,7’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli 83,5 avrodan 85,9 avroya, odabaşı elde edilen gelir 50 avrodan 57,3 avroya yükseldi.





- "9 ayda en yüksek doluluk artışı Türkiye'de"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, şunları kaydetti:

"9 aylık dönemde Türkiye, doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ilk ülke olurken, odabaşı elde edilen gelirde Rusya’dan sonra geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke oldu. Buna karşılık Avrupa ortalamasına ulaşamadık. 9 aylık dönemde Avrupa ülkeleri arasında ortalama doluluklar yüzde 73, ortalama günlük satılan oda bedeli 112,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 82 avro oldu. Türkiye'nin 9 aylık dolulukları ortalama yüzde 66,8, ortalama günlük satılan oda bedeli 72,1, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 48,2 avro oldu. Bu yıl ülkemizde hızlı artışlara rağmen 9 aylık dönem itibarıyla doluluklarda ve fiyatlarda Avrupa ortalamasını henüz yakalayamadık."

Bayındır, İstanbul’da doluluk düşüşüne karşın fiyat artışları gerçekleşmesinin pazarın yeniden çeşitlenmeye başlamasının işareti olduğunu belirtti.