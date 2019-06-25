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Türkiye'deki yatırım ve ticari iş birliği fırsatları İspanyollara tanıtıldı

- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toplantıda, EUREKA programı kapsamında Türkiye ve İspanya arasındaki ortak projeler ve yeni fırsatlarla ilgili çalışmalar aktarıldı

Türkiye'deki yatırım ve ticari iş birliği fırsatları İspanyollara tanıtıldı
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MADRİD (AA) - Türkiye'deki yatırım ve ticari iş birliği fırsatları Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte İspanyol iş insanlarına tanıtıldı.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası ile İspanya Sanayi ve Teknolojik Geliştirme Merkezi (CDTI) kurumlarının öncülüğünde, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen çalışma toplantısında, Türkiye'deki iş birliği fırsatları ele alındı.

Toplantıda, CDTI ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından beraber yürütülen EUREKA programı kapsamında Türkiye ve İspanya arasındaki ortak projeler ve yeni fırsatlarla ilgili çalışmalar aktarıldı.

Yapılan konuşmalarda, EUREKA projesi kapsamında kabul gören projelerin finansmanının 2020 yılının başlarında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İspanyol firma yetkililerin ilgi gösterdiği çalışma toplantısında bir sunum yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Ülke Danışmanı Yasemen Korukçu da, İspanyolları Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya davet etti.

Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar avroyu bulurken, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.



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