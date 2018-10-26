Türkiye'den 1,4 milyar dolarlık mermer ihracatı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Dünya doğal taş rezervi bakımından ilk sıralarda yer alan Türkiye'den, bu yılın 10 ayında 1 milyar 424 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Türkiye'den en fazla mermer alan ülkeler, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Irak oldu.



Mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan illerden Afyonkarahisar'dan da bu dönemde 138 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, AA muhabirine, kentin, madencilik sektörü ihracatında 7'nci, doğal taş ihracatında ise 3'üncü sırada olduğunu söyledi.

Mermer ihracatının yaklaşık yüzde 10'unun Afyonkarahisar'dan gerçekleştirildiğini belirten Serteser, kendileri tarafından üretilen ancak başka illerdeki firmalar tarafından ihraç edilen miktar da dahil edildiğinde bu rakamın 60-100 milyon dolar artacağını bildirdi.

Serteser, mermercilik sektöründe faaliyet gösteren, odaya kayıtlı 665 firmanın bulunduğunu dile getirdi.

- "Ülkemiz hakikaten bu konuda çok önemli bir yerde"

Sektörün her geçen yıl geliştiğini, ülke genelinde birçok mermer ocağı açıldığını anlatan Serteser, şöyle devam etti:

"Dünyada en çok doğal taş çeşidi, renk, kalite ve nitelik bakımından Türkiye'de çıkıyor. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ülkemiz hakikaten bu konuda çok önemli bir yerde. İhracatımızın halen yeterli düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Bunun için oda olarak 2016 ve 2018 yıllarında 2 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi başlattık. Halen devam ediyor. Bu projelere katılan firmalarımızın bazıları ihracatlarını yüzde 100 artırdı. Bu kapsamda devletimizin sağladığı desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İhracata daha fazla teşvik verilmesinin sektöre büyük katkısı olacaktır. 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılmasında doğal taş sektörünün rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum."

- "115 ülkeye doğal taş ihraç ettik"

Mermer ihracatında Çin, ABD, Fransa, Avusturalya, Irak ve İngiltere'nin ilk sıralarda yer aldığını belirten Serteser, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar olarak 115 ülkeye doğal taş ihraç ettik. Hem Afyonkarahisar hem Türkiye hakikaten bu noktada çok ileri düzeyde. Biz eskiden sektörde kullandığımız makinelerin çoğunu İtalya'dan alırdık. Artık mermer makinelerinin çoğu Türkiye'de, özellikle Afyonkarahisar'da İtalya'dan daha yüksek kalitede üretiliyor. Artık biz mermer, doğal taş üretiminin yanında mermer makineleri de üreten bir ülke konumuna geldik. Hakikaten önemli bir yerdeyiz."



