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Türkiye'den 150 ülkeye meyve suyu ihracatı

- Türk firmalarınca geçen yıl 279 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den 150 ülkeye meyve suyu ihracatı
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İZMİR (AA) - Türkiye'den geçen yıl 150 ülkeye ihraç edilen meyve suyundan 279 milyon dolar elde edildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2018'de 150 ülkeye meyve suyu ihraç etti. Meyve suyu ihracatı 2017'ye göre yüzde 30 artarak 279 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyunda ihracatın artarak devam edeceğini belirterek, "Meyve suyu sektörümüz, meyvelerimizi sezonda katma değere dönüştürememe riskimizi ortaya kaldırıyor. Ayrıca meyveleri işleyerek sektörün elde ettiği katma değer de artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Türk meyve suyunu en çok tercih eden ülkenin 73,7 milyon dolarla ABD olduğunu aktaran Uçak, bunu sırayla 37,5 milyon dolarla Hollanda ve 16,5 milyon dolarla İtalya'nın takip ettiğini kaydetti.

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