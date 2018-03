Türkiye’den başka her yere kolay satıyoruz

-

-

-

çok önemli bir etkinliğe imza attı. Turizm ile gıda fuarını birleştirdi. Bu ilk defa denendi. Böylece turizmciler yıllık gıda ihtiyaçları ile ekipmanları aynı etkinlikte karşılama şansına sahip olacak. nasıl bir sonuç alındı, böyle mi devam edilecek yapılan çalışmalar ve araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.Yönetim Kurulu Başkanıbu uygulama ile ANFAŞ’ta dev bir buluşmaya imza attı. Sektörden gelen bilgilere göre devam mı tamam mı kararını verecek. Ancak iyi giden iki önemli etkinliğe birleştirip sektörde gelen talebe yanıt vermiş oldu.Bu önemli etkinlikte üretici, tüketici ve uygulayıcıların bir araya geldiği bir de forum yapıldı. Forumda başlık Güvenilir Ürün’e Ulaşmak olarak belirlendi.Türkiye Aşçılık Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz uygulayıcılar adına söz aldı. Güvenilir olmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü de benzer ifadeleri dile getirdi. İki önemli isim ve iki önemli mesaj etkinliğe damgasını vurdu.Biri Öztiryakiler Markası ile bütün dünyaya ürün satma başarısı gösteren ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüten Tahsin Öztiryaki oldu… Vurguladığımız gibi bütün dünyaya ürün satan ve güvenilir ürene büyük özen gösteren Tahsin Öztiryaki Türkiye’de ürün satmakta zorlandığının altını çizdi… Şu ifadeler çok çarpıcıydı:Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği bu etkinlik çok önemli… Güvenilir ürün veya standart ürün Türkiye’nin en önemli meselelerinin başında geliyor. Dünyanın her köşesine her ürünü satabilmek için belli standartlara ve belgelere sahip olmak gerekiyor. Ve uygun şartlarda üretim yapmanın yolu da uygun ekipmanlara sahip olmaktan geçiyor. Biz mutfak eşyası olarak yılda beş milyon adet mal teslim ediyoruz. 125 bin metrekare alanda çalışıyoruz. Kapının genişliğinden ortamın sıcaklığına kadar çok şeyi kontrol ederek üretim yapıyoruz. Bunlar da ek maliyetler getiriyor. Ama güvenerek ürün yapıp tüm dünyaya güvenle satıyoruz. Güvenerek ürün yapıyor, güvenle satıyoruz. Bunu bütün dünya kabul etmiş durumda. Ama Türkiye’de üzülerek ifade edeyim kiyerli olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Bir çok firma hale Türkiye’de her şeyin en iyisini yapanlar olduğunu bir türlü kabul etmiyor. Dünyanın her yerine Türkiye’de daha kolay ürün satıyoruz. Bu anlayışı değiştirmeliyiz. Yerli ürüne karşı ön yargıdan kurtulmalıyız.Öztiryaki ön yargı işine girmişken bir başka ön yargıdan ve yanlış bilgilenmeden şu cümlelerle bahsetti:Bir garip anlayış var. Mesela Türkiye buğday ithal ediyor deniyor. Bunu bir eleştiri olarak dile getiriyoruz. Ediyoruz ama çarçur edilmiyor. Dünyanın en büyük un ihracatçısıyız bizi. Keşke bu anlayışla zeytinyağı ya da başka biri ürünü daha ithal etsek ve bütün dünyaya satsak. Bunu İtalya yapıyor. Başka ülkeler yapıyor. Biz neden yapmayalım.Tahsin Öztiryaki’nin bu sözlerinin ardından bir başka önemli açılım da Anavarza Bal Genel Müdürü ve Güvenilir Ürün Platformu Yürütme Kurulu Üyesi’den geldi…Önce dünya çam balı üretiminin yüzde 85’inin Türkiye tarafından karşılandığını söyledi Can Sezen sonra taşı gediğine koydu.Ancak bunu isimsiz, markasız varille satıyoruz… Eskiden merdiven altı ürün tedarik eden de satan da biliyordu. Ama tüketici bilmiyordu. Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bir protokol imzalayarak, tavsiye niteliğinde bile olsa, kamuya ürün tedarik edebilecek firmaları açıkladı. Ürünlerin izlenebilirliği de çok önemli bir konu. Üreticiden tüketiciye gidene kadar doğru bir şekilde ulaşması lazım. Sadece üretmek yetmiyor. Gezen tavuk deniyor, köy yumurtası deniyor, Çam balı deniyor ama standardı yok. Coğrafi işaretler alındı ama böyle bir işaretlerim yöntemi dünyada yok. Tıpkı organik ürünler gibi olacak. Ulusal bir market zinciri bize ‘Hakkari balı üretebilir misiniz?’ diye sordu. Hayır, dedik. Bunun altını doldurabilmek lazım. Yeni Zelanda Manuka ağacından ürettiği Manuka balının kilosunu 200 dolardan dünyaya satıyor. Bizde 500 çeşit ballı endemik bitki var bu ürünlere kimliklendirme yapılması ve standartların belirlenmesi lazım. Hakkari balı, Ardahan balı diye değil bitkinin adıyla yapılmalı, dünya standardı böyle.