Türkiye'den Katar'a 5 milyon avroluk biyoteknolojik ilaç ihracı

DOHA(AA) - CinnaGen İlaç, Katar'a ilk biyoteknolojik ilaç ihracını gerçekleştirmek üzere, Katar'ın eczacılık sektöründeki en köklü şirketi Ebn Sina Medical ile 5 milyon avroluk anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye'den Katar'a MS, romatoid artrit, antikanser ve kan hastalıkları alanlarında biyoteknolojik ilaç ihraç edilecek.

Al Faisal Holding iştiraki Aamal Group bünyesinde yer alan ve Katar ilaç pazarının yüzde 50'sinden fazlasını kontrol eden Ebn Sina Medical ile CinnaGen İlaç arasında biyoteknolojik ilaç ihracı için yapılan anlaşmanın imza töreni Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de katılımıyla Doha'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ile Katar şirketleri arasındaki bu tür ilişkiler her geçen gün artıyor. Bu işbirlikleri, her iki ülkenin ekonomisini olumlu yönde etkileyecek ve geliştirecektir. Türk şirketleri Katar'ı ziyaret etmeye, yeni iş fırsatları kurmaya ve Katar şirketleriyle sağlam ve uzun ömürlü iş ortaklığı kurmaya teşvik ediyoruz." dedi.

2018'in üçüncü çeyreğinde pilot üretime geçilecek

CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferhat Farşi ise Katar eczacılık sektörünün en köklü şirketlerinden biri ile 5 milyon avroluk anlaşma imzaladıklarına işaret ederek, bu sayede Sri Lanka, Cezayir, Moldova, Bosna Hersek, Ürdün, Senegal ve Ekvator'un ardından şirket olarak, Katar ile ilk biyoteknolojik ilaç ihracat anlaşmasını yaptıklarını kaydetti.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an fabrika yatırımlarının devam ettiğini aktaran Farşi, bu yılın üçüncü çeyreğinde pilot üretime geçeceklerini, Ar-Ge ile birlikte toplam yatırım tutarının 100 milyon doları bulacağını aktardı.

"Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlanıyoruz"

Türkiye'de 100 milyon dolarlık bir yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlandıklarını bildiren Farşi, şunları kaydetti:

"2018 yılının Eylül ayında üretime geçecek. Henüz üretime geçmeden milyonlarca dolarlık ihracat bağlantısı yapmaya başladık. Katar, dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tıp alanında kullanılmaya başlamasıyla birçok kanser türü, kan hastalıkları ve nadir hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır. Katar'da biyoteknolojik ilaç kullanımı da aynı hızda büyüme trendinde.

Bu anlaşmayla Ebn Sina Medical ile aramızda stratejik bir işbirliği kurarak Katar sağlık sektörünün biyoteknolojik ilaçlara ulaşılabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'nin Katar'a eczacılık ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyon avro. Yaptığımız 5 milyon avroluk anlaşma ile ülkemizin Katar'a ilaç ihracatını 5 kat artırmış olacağız. CinnaGen İlaç olarak biyoteknoloji alanında iki ülke arasındaki ilk işbirliğini gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ayrıca bölge ülkelerine yönelik yeni işbirliklerinin de kapısını açacak."

"Kariyerimin başından beri Türkiye'de uzun vadeli işbirliği kurabilecek ortak arayışındayım"

Ebn Sina Medical Genel Müdürü Sherif Shehata ise biyoteknolojik ilaçların Katar halkı ile buluşmasını sağlayacak söz konusu anlaşmadan son derece memnun olduklarını söyledi.

Özellikle kariyerinin başından beri Türkiyede uzun vadeli işbirliği kurabilecekleri ortak arayışında olduğunu anlatan Sherif Shehata, "Bunu CinnaGen ilaç ile gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'den gelecek MS, Romatoid Artrit, Anti-kanser ve kan hastalıkları alanlarındaki biyoteknolojik ürünlerin satış ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Muhabir: Eda Fatma Topçu