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"Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı" düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) tarafından "Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı"...

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ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) tarafından "Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Suriyeli iş kadınlarını bir araya getiren çalıştayda, her iki ülkeden iş kadınlarının ortak iş yapabilecekleri sektörler belirlendi.

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadın olmanın zorluğuna işaret edilen çalıştayda, bu zorluğun göç eden iş kadınları için iki kat arttığı ifade edildi.

Suriyeli göçmen olgusunun avantajlarına odaklanılan çalıştayda, söz konusu göçmenlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştayda Suriyeli kadın girişimcilerin ve iş kadınlarının mevcut koşulları da belirlenerek, sosyal girişimcilik gibi yeni platformlarla istihdama katkıda bulunabilecekleri konusunda mutabakata varıldı.

Çalıştay kapsamında, Katar Fonu SILA'nın Yardım Koordinasyon Birimi (ACU) aracılığıyla Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de kalifiye eleman olarak yetiştirilmeleri ve bu konuda Ankara'daki iş yerlerine destek verilmesi konusunda protokol imzalandı.

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Ankara Kalkınma AjansıKAİSDERSuriyeTÜGÖDER
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