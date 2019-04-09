ANKARA (AA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, "Yem sanayisinde iyi bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız." dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin (TÜRKİYEM-BİR) 36. Olağan Genel Kurulu, Sheraton Ankara Oteli'nde yapıldı.

Yunus Kılıç, buradaki konuşmasında, yem sektöründe sadece ithalat yapılmadığını belirterek, "Bir taraftan da yumurta ve beyaz et ihraç ediyoruz. Bunların hepsinin geçtiği yer yem sanayicilerinin tezgahı. Gelmiş olduğumuz mesafe çok iyi. Yem sanayisinde iyi bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Ofisin yem sektöründe önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti.

Küresel ölçekte sektörde yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Güldal, "Sektörün temsilcileriyle istişare yaparak alacağımız tedbirleri buna göre belirliyoruz. Amacımız ülkemizde piyasa regülasyonu yapmak, enflasyonu engellemek ve nüfusumuzun gıdaya daha ucuza erişimini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye'de buğday üretiminin geçen yılla aynı seviyede kalacağını tahmin ettiklerinin altını çizerek, iklim şartlarının iyileşmesiyle üretimin artırılabileceğini kaydetti.



- "Türkiye yem üretiminde AB'de bir numara oldu"

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş da yem sektörünün kesintisiz büyüyen nadir sektörler arasında olduğunu ve geçen yıl yaklaşık 40 milyar lira ciro elde ettiğini ifade etti.

Türkiye'de yem sektöründe üretim kapasitesinin 37 milyon tona ulaştığını belirten Karakuş, "Türkiye geçen yıl yem üretiminde 25 milyon ton ile AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Türkiye yem üretiminde AB'de bir numara oldu, dünyada da 7. sırada ve ilk 5'e girmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan ise hayvanların beslenmesinde yem sektörünün önemine değinerek, yem sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.



Sinan, Türkiye'de yem sanayisinin yaklaşık 17 milyon büyükbaş, 45 milyon küçükbaş ve 350 milyon kanatlıyı beslediğine dikkati çekerek, "Balıkçılık da yem sanayisine paralel olarak büyümektedir. Yem sektörünü yaşadığı sıkıntılarda sektörümüzle beraber çalışarak, en doğru çözümleri bularak sektörümüz yararına hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.