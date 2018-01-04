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"Türkiye'nin 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini bekliyoruz"

- Fitch Ratings, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik 5 yıllık potansiyel büyüme beklentilerini açıkladı - Raporda, Hindistan'ın yıllık ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu , Çin ve Endonezya’nın 5,5'le Hindistan’ı takip edeceği öngörüldü - Kuruluş, en iyi üçüncü büyüme potansiyeline sahip Türkiye’nin ise gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu

WASHINGTON (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin gelecek beş yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini beklediğini açıkladı.

Fitch Ratings, “Yatırım ve Demografi, Yükselen Piyasaların Potansiyel Büyümesi için Belirleyici” başlıklı raporunda, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik potansiyel büyüme beklentilerine yer verdi.

Yatırım oranları ile demografik faktörlerin Hindistan’ı en büyük 10 yükselen piyasa ekonomisi arasında öne çıkardığı belirtilen raporda, ülkenin gelecek beş yılda ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.


- Türkiye üçüncü sırada


Çin ve Endonezya’nın yıllık ortalama 5,5 potansiyel büyüme oranıyla Hindistan’ı takip edeceği öngörüsünde bulunan Fitch analistleri, üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahminine yer verdi.

Raporda, Türkiye’nin potansiyel büyüme performansını yakalayabilmesinin, yüksek yatırım oranlarının sürmesine bağlı olduğuna işaret edilirken, sermaye akışlarında yaşanabilecek uzun süreli bir yavaşlamanın da yatırımlar açısından kırılganlık yaratabileceği uyarısında bulunuldu.


- Büyüme diğer yükselen piyasalarda zayıf kalacak


Fitch Ratings, değerlendirdiği diğer 6 yükselen piyasa ekonomisinden Meksika, Polonya ve Güney Kore’nin gelecek 5 yıla ilişkin potansiyel büyüme oranlarının yıllık ortalama yüzde 2,5 ila 3 arasında seyredeceğini öngördü.

Derecelendirme kuruluşu, Güney Afrika, Rusya ve Brazilya’nın potansiyel büyüme oranlarının ise yıllık ortalama yüzde 2’nin altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

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