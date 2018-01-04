"Türkiye'nin 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini bekliyoruz" - Fitch Ratings, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik 5 yıllık potansiyel büyüme beklentilerini açıkladı - Raporda, Hindistan'ın yıllık ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu , Çin ve Endonezya’nın 5,5'le Hindistan’ı takip edeceği öngörüldü - Kuruluş, en iyi üçüncü büyüme potansiyeline sahip Türkiye’nin ise gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu

04 Ocak 2018 Perşembe 17:42