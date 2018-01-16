"Türkiye'nin akıllı şehirleri Türk Telekom ile yükselecek"

LAS VEGAS (AA) - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, dünyanın yeni yeni konuşmaya, hayata geçirmeye başladığı akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de somut adamlar atan ve bu konsepti sahiplenen ilk operatör olduklarını belirterek, "Türk Telekom olarak akıllı şehirler vizyonunu sahipleniyoruz. Halihazırda 10 ilde projelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda 81 ilimizde projelerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2018 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2018) kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen Önal, Türk Telekom'un hedef ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İnternet kullanımı ile ekonomik kalkınma arasında yakın bir ilişki bulunduğuna işaret eden Önal, geleceğin internette olduğunu, bu nedenle herkesin internete erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Önal, Türkiye'de yüzde 48'ler düzeyinde bulunan internet penetrasyonunun, Avrupa'daki gibi yüzde 70'ler seviyesine çıkmasını desteklemek amacıyla kampanya ve projeler geliştirdiklerini vurgulayarak Türk Telekom'u daha çevik ve atletik bir yapıya kavuşturacak yeni adımlar attıklarını kaydetti.

Bu kapsamda başta 5G ve ötesi olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik yatırımlarda öncü bir rol üstlendiklerini anlatan Önal, kuracakları Türk Telekom Kurumsal Yatırım şirketiyle de yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan küçük girişimleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Önal, yıllardır akıllı teknolojilere yatırım yaptıklarını ve müşterilerini yeni nesil şehirlerde yenilikçi hizmetlerle buluşturduklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaştırılmasından akıllı şehirlere, yeni teknolojiler için uluslararası iş birliklerinden, küçük şirketlere ortak olup büyümelerini destekleyerek ülke kalkınmasına katkı sağlamaya kadar birçok farklı alanda önemli adımlar attık. CES'in de bu yıl yeni odak alanı olarak ilan ettiği akıllı şehirler konseptini, biz Türk Telekom olarak 2015'ten bu yana hayata geçiriyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizin yanında ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük edecek uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriyor, bu konuda yatırım yapıyoruz.

Yenilikçi teknoloji uygulamalarımızla ülkemizi, araçların, evlerin, okulların, şirketlerin ve şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşıyoruz. Akıllı Şehirler vizyonumuz çerçevesinde, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlarımızın ve kamu otoritelerinin hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için çözümler geliştiriyoruz. Şehirlerimizin sorunlarına teknoloji ile akıllı çözümler getirerek belediyelerimizin teknolojik dönüşümlerine de destek oluyoruz. Böylece yerel yönetimlerin dijital dönüşümünde de lokomotif rol üstleniyoruz."





- "Akıllı şehirler vizyonunu sahipleniyoruz"





Ümit Önal, Akıllı Şehir uygulamasını Karaman ve Kars'ta başlattıklarını, Antalya için ise hazırlık ve altyapıyı tamamladıklarını belirterek, "Dünyanın yeni yeni konuşmaya, hayata geçirmeye başladığı akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de somut adımlar atan ve bu konsepti sahiplenen ilk operatörüz." dedi.

Akıllı Şehir çözümlerini 6 ana başlıkta topladıklarından bahseden Önal, bunları akıllı çevre, ulaşım, yaşam, ekonomi, toplum ve yönetim şeklinde sıraladı.

Önal, akıllı şehirler ile bireylerin daha konforlu bir yaşama ulaşmasına vesile olurken belediyelerin de temel giderlerinde önemli miktarlarda tasarruf etmelerini sağladıklarını aktararak şunları söyledi:

"Hedefimiz Antalya, Karaman ve Kars'ta başlattığımız akıllı şehir uygulamalarının sağladığı olanakları ve kaynak tasarrufunu Türkiye'de pek çok ile yaymak. Bu yolda da 246 bin kilometrelik yaygın fiber altyapımız çok büyük önem taşıyor. Zira fiber akıllı şehirlerin olmazsa olmazı durumunda. Yeni nesil şehirlerin kullandığı data miktarı çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. İşte tam da bu ihtiyaç nedeniyle Türkiye'nin akıllı şehirlerinin fiber altyapımız üzerinde yükseleceğini söyleyebiliriz.

Türk Telekom olarak akıllı şehirler vizyonunu sahipleniyoruz. Halihazırda 10 ilde projelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda 81 ilimizde de projelerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz. Tüm bu attığımız adımlar, Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme trendi ve 2017'de elde ettiğimiz beklentilerin üzerindeki büyüme rakamlarının sağladığı moralle 2018'i planladık. 2018'in hem ülkemiz hem de Türk Telekom için daha iyi bir yıl olacağını bekliyor ve temenni ediyoruz."





- "Akıllı aydınlatmayla Türkiye'de her yıl 650 milyon TL tasarruf potansiyeli var"





Ümit Önal, Türkiye'de her yıl sulama için yaklaşık 32 milyar metreküp su kullanıldığı, akıllı sulamanın tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasıyla yaklaşık 9 milyar metreküp su tasarrufu elde edilebileceği bilgisini verdi.

Bu rakamın, Ömerli Baraj Gölü'nü 83 kez doldurmaya yetecek kadar su tasarrufu anlamına geldiğine dikkati çeken Önal, akıllı aydınlatmayla da Türkiye'de her yıl 650 milyon TL tasarruf potansiyeli olduğunu ifade etti.

Önal, akıllı ölçümle ise Türkiye genelinde yılda 2,75 milyar TL'lik elektrik tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu aktararak, "Sokak aydınlatma giderleri yüzde 35, trafikte bekleme süresinde yüzde 25, karbondioksit salınımında yüzde 40, suç oranında yüzde 25, sağlık ve eğitim giderlerinde ise yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabiliyor. Yeni nesil şehir çözümleriyle kaza oranı yüzde 60'a kadar düşüyor." şeklinde konuştu.

Türk Telekom’un Karaman, Kars ve Antalya'da kurduğu akıllı şehir uygulamaları kapsamında kablosuz iletişimden bugüne kadar 750 binden fazla kişinin faydalandığını anlatan Önal, şu bilgileri verdi:

"Kronik hastalık takip sistemi 400'den fazla kullanıldı. Karaman'ın akıllı şehirlere dönüştürülmesiyle sağlanan elektrik tasarruf oranı sistemlerin kurulu olduğu lokasyonlarda yüzde 40’lara ulaştı. Kars'ta uygulamaya alınan kavşak çözümleri sonucunda, kavşak kaynaklı gecikmelerde yüzde 41'e, ortalama araç hızında yüzde 26'ya, araç başına durma sayısında yüzde 25'e varan oranlarda bir iyileşme elde edildiği görülmüştür. Yıllık 307 bin litre yakıt tasarrufu, 1,3 milyon TL yakıt maliyeti tasarrufu, 784 kilogram partikül madde (PM10) azaltımı, 768 ton karbondioksit gazı salınımı azaltımı bekleniyor."





- "Bu yıl EMPATİ programının somut sonuçlarını daha fazla alacağız"





Önal, geçen yıl müşteriye dokundukları tüm kanallarda iyileştirme sağladıklarını vurgulayarak, toptan ve perakende satış kanallarını optimize ettiklerini söyledi.

Türkiye çapında bayilik hizmeti veren 250'nin üzerindeki Türk Telekom ofisini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine (TTMM) dönüştürdüklerine değinen Önal, "Adeta birer tekno market gibi hizmet verecek TTMM'ler, bayilerimizle ve perakende satış noktalarımızı, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak birer deneyim alanları haline getiriyoruz." dedi.

Önal, 2016'nın son çeyreğinde mükemmel müşteri deneyimi için EMPATİ programı başlattıklarını anımsatarak, "EMPATİ programı kapsamında sorunları tespit ettik, yol haritamızı belirledik ve bu iyileştirmelerin meyvelerini şimdiden toplamaya başladık. Artık müşterilerimizden daha az şikayet, daha çok teşekkür alıyoruz. Bu yıl EMPATİ'nin somut sonuçlarını daha fazla alacağımız bir yıl olacak." değerlendirmelerini yaptı.







