Türkiye'nin Ar-Ge İnovasyon Zirvesi büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - İkinci Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve Ar-Ge merkezlerini bir araya getirdi.

MMG açıklamasına göre, iki gün süren etkinliği, 10 binin üzerinde ziyaretçi takip etti. Zirvenin açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonunda öncü kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde, 13 oturumda inovasyon ve AR-GE lideri 54 konuşmacı Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarındaki stratejilerini, yol haritalarını anlatırken özel sektör, kamu ve üniversitelerden 213 kurum ve kuruluş, 500'e yakın inovatif ürün ve icat sergiledi.

Zirvede Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten tarafında olması, Anadolu'nun dört bir yanında yatırım ve teşviklerin artırılmasıyla ilgili devletin kararlılığı dile getirildi, sorunlar tartışıldı, engellerin aşılması için üretilen çözümler anlatıldı.

Türkiye’nin daha hızlı büyümesi, 2023 hedeflerine bilgi ekonomisiyle ulaşması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirilen ürünlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılması için atılması gereken adımların değerlendirildiği zirvede sergilenen özel sektör ve kamu kurumlarının geliştirdiği yeni ve yerli çalışmalarla birlikte, üniversite öğrencilerinin yaptıkları buluş ve icatlar dikkat çekti.

Büyük ilgi gören 2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde yerli ve milli yeniliğin, yeniliğin ticarileştirilmesinin, yenilik tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi konusunda önemli konuşmalar yapıldı.

Söz konusu engelleri aşmak için merkezi ve yerel yönetimlerle beraber, özel sektörün de katkılarıyla geliştirilen çözüm önerileri ve alternatif modellerin kamuoyuyla paylaşıldığı zirvede, Türkiye'de üretilen ileri teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünlerin uluslararası pazarlarda da tercih edilebilir olması ve pazar paylarının artırılması için yapılması gerekenler anlatıldı.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada etkinliğinin sürdürülebilmesi ve daha da güçlenmesi için inovasyonun olmazsa olmaz olduğu mesajı öne çıktı.

İlk iki yılında ulusal katılımcılarla düzenlenen organizasyon, önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'ye yayılarak yıl boyu Türkiye'nin gelecek vizyonuna ışık tutacak mini zirveler yapılacak. Finali ise uluslararası katılımla planlanacak.

Yıl boyunca yapılacak mini zirveler, seçilen üniversitelerle bilim ve teknoloji alanında bir konuya odaklanılarak iş birliği yapılacak. Böylece Türkiye'nin ihtiyaç ve eksiklik duyduğu alanlar, seçilen üniversitelerin ev sahipliğinde ele alınarak akademik çevrelerle özel sektörü bir araya getirilip hedef odaklı çalışmalar gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Genel Başkanı Osman Balta, gelecek yıl daha geniş katılımlı ve Türkiye'nin daha fazla ihtiyaç duyduğu konuları işleyecek zirve ve sergi programının gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Zirve katılımcılarına verdikleri destek için şükranlarını sunan Balta, büyük ilgi göstererek Türkiye'nin gelecek vizyonuna sahip çıkan ziyaretçilere de teşekkür etti.