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Türkiye'nin brüt dış borç stoku

- Türkiye'nin 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar, net dış borç stoku 303,2 milyar dolar oldu - Hazine garantili dış borç stoku 14,2 milyar dolar, kamu net borç stoku da 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti

Türkiye'nin brüt dış borç stoku

ANKARA (AA) - Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Mart itibarıyla 466,7 milyar dolar, net dış borç stoku 303,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 52,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 303,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 14,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 922,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

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AB Tanımlı Genel Yönetim borç stokuBrüt dış borç stokuHazine Müsteşarlığı
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