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"Türkiye'nin çam balı üretim miktarını Muğla ayakta tuttu"

- Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: -"Bu yıl ülke genelinde çam balı üretimi düşüktü. Bu sene Türkiye'nin çam balı üretim miktarını Muğla ayakta tuttu. Muğla'da 66 bin hektar alanda çam balı üretimi yapılıyor"

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MUĞLA (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin çam balı üretim miktarını Muğla'nın ayakta tuttuğunu belirterek, çam balı üretim alanlarının yükseltilmesini talep etti.

Şahin, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye ilçesinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nin dünyanın bir araya geldiği marka kongre olduğunu söyledi.

Kongreye 23 ülke ve Türkiye'deki 72 ilden 2 bin 290 kişinin katıldığını belirten Şahin, kongreyi yerelde fazla destek alamadıkları için önümüzdeki yıl başka bir ilde yapabileceklerini ifade etti.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 2002 yılından bu yana çam balıyla yatıp, çam balıyla kalktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yıl artık çam balının tescilini aldık. Marka emek ve yatırım ister. Muğla'nın çam balıyla ilgili yapması gerekenler var. Mesela bu yıl ülke genelinde çam balı üretimi düşüktü. Bu sene Türkiye'nin çam balı üretim miktarını Muğla ayakta tuttu. Muğla'da 66 bin hektar alanda çam balı üretimi yapılıyor. Biz bu alanın 200 bin hektara çıkarılmasını istiyoruz. Bunun yanında genişletilen alanlarda yol çalışmaları yapılması bir diğer isteğimiz. Ayrıca gezginci arıcıların önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz."

Çam balı üretiminin yıllık 100 bin tonlara çıkarıldığında hem ihracatın artacağını hem de ülkenin ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin yurt dışına sattığı tek balın çam balı olduğunu kaydetti.

Üreticiden 12 liradan alınan balın marketlerde 40 liradan satılmasına tepki gösteren Şahin, "Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin kalite konusunda kendisine güveni tamdır." dedi.

Muğla'nın ülke arıcılığında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Şahin, Türkiye'nin gerek endemik gerekse doğal bitki türleri olarak dünyanın en zengin ülkesi konumunda bulunduğunu, hiçbir zaman balsız kalmayacağını dile getirdi.

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ArıBalMuğlaTürkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin
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