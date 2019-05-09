Türkiye’nin dev markası da artık Katarlıların

Boyner Grup CEO'su ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bugün holding içinde toplantı yaparak Boyner Grubu’na ait dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Boyner'in ortaklarından Katarlı Mayhoola, Beymen'i ve Ay Marka Mağazacılığı devraldı. Boyner Holding ise Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i hisselerinin tamamını geri aldı.



Katarlı şirket, Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 97’sini devraldı. Ay Marka bünyesinde NetWork, Que, Divarese ve George Hogg gibi markalar da yer alıyor.



Cem Boyner, bugün şirket içinde bir toplantı yaparak kararı şirket çalışanlarına da bildirdi.



Böylece Katarlı şirket Mayhoola, içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran, Türkiye'nin en büyük lüks ve moda şirketi Beymen ile Network'ü de almış oldu.



Konuyla ilgili Cem Boyner’in açıklamasındaki “böylesi zor bir dönemde” ifadesi dikkat çekti. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle birçok sektörde benzer gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.



Cem Boyner’in açıklaması şöyle:



“Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola'ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye'ye, Boyner Grup'a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola'ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka'nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme. Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikayelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçle birlikte e-ticaret, lojistik, yapay zeka ve big data başta olmak üzere ‘perakende 4.0’ teknolojilerine yatırım yapma imkanlarımızı artırarak Boyner Grup şirketlerini yüksek oranda büyütecek yeni fırsatlara odaklanacağız”