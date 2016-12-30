Türkiye'nin dış borç stoku

ANKARA (AA) - Türkiye'nin brüt dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 416,7 milyar dolar, net dış borç stoku ise 259 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku verilerini açıkladı.

Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 416,7 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin net dış borç stoku da eylül sonu itibarıyla 259 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 30,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 12 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 176,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 7,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 682,5 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 27,4 olarak kayıtlara geçti.