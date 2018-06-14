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Türkiye'nin en beğenilen babası Fernando Muslera oldu

- GittiGidiyor'un Babalar Günü'ne özel düzenlediği, bin 290 oyun kullanıldığı ankette, "En beğendiğiniz ünlü baba hangisi?" sorusuna yüzde 25 oy oranıyla Fernando Muslera yanıtı verildi

Türkiye'nin en beğenilen babası Fernando Muslera oldu

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un Babalar Günü'ne özel düzenlediği ankete göre, Türkiye'nin en beğenilen babası bu yıl Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera oldu.

Şirket açıklamasına göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sosyal anket platformu Poltio üzerinden Babalar Günü'ne özel olarak düzenlediği anketle Türkiye'nin en beğenilen babasını belirledi.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ve toplam bin 290 oyun kullanıldığı ankette, "En beğendiğiniz ünlü baba hangisi?" sorusuna, yüzde 25 oy oranıyla Fernando Muslera yanıtı verildi.

Geçen yıl düzenlenen ankette birinci gelen Cem Yılmaz, yerini bu yıl kasım ayında oğlu Kailash'ın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşayan, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'ya kaptırdı.

Anket sonucunda Türkiye'nin en beğenilen babası seçilen Muslera'yı yüzde 18'le Halit Ergenç, yüzde 16'yla Cem Yılmaz, yüzde 12 ile Şahan Gökbakar, yüzde 11 ile Bülent Şakrak, yüzde 7 ile Talisca, yüzde 4 ile Emre Altuğ, yüzde 3 ile Ozan Güven, yüzde 2 ile İlker Kızmaz ve yine yüzde 2 ile Kıvanç Kasabalı takip etti.

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AnketE-ticaretFernando MusleraGittigidiyor
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