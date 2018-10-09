ANTALYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin en büyük enerji zirvelerinden birini Antalya'da gerçekleştireceğiz. Enerjiyle ilgili ulusal ve uluslararası pek çok önemli paydaş enerjinin geleceğini Antalya'da masaya yatıracak. Antalya bu yönüyle de enerjinin geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacak." dedi.

9. Enerji Zirvesi dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Dönmez, AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya'nın, köklü geçmişi ve bugün sahip olduklarıyla artık bir dünya şehri olduğunu söyledi. Dönmez, tarımda, turizmde çok önemli bir konumda bulunan Antalya'nın, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

G20 Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve botanik EXPO başta olmak üzere çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya'nın, bu alanda da dünyanın gözde kentlerinden olduğunu belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok toplantıda zikrettiler. G20 sonrası pek çok devlet başkanı ve lider 'Gelmiş geçmiş en iyi G20 Zirvesi Antalya'da gerçekleşti.' diyerek teşekkürlerini sundular. Bütün bunlar büyük bir emek ve özverili çalışmaların ürünü. Antalya'yı daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 16 yılda geçirdiği büyük değişim ve dönüşümün Antalya'yı da büyük oranda etkilediğini vurgulayan Bakan Dönmez, kentin geçmişinden gelen güçlü ticari ve ekonomik kapasitesinin değerlendirilmesi için önemli projelere imza atıldığını söyledi.

- 16 yılda 4,76 milyar liralık yatırım

Antalya'ya yapılan enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji özelinde bahsedersek Antalya'ya son 16 yılda kamu ve özel sektör tarafından 4,76 milyar liralık yatırım yaptık. Antalya'nın elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısının da yenilenmesi için Bakanlık olarak büyük bir gayret içindeyiz. 186 santral şu an faaliyette. 'Büyüyen, gelişen dünya şehri Antalya için bu yetmez.' dedik. Şu an 2 bin 654 megavat büyüklüğündeki 78 santralin inşaatı da devam ediyor. Elektrik iletim ve dağıtımına ilişkin mevcut sorunların çözümünün de takipçisi olacağız. Antalyada ne yazık ki ülkenin büyük çoğunluğu gibi doğalgaz hizmetinden mahrum kalmıştı. Antalya'ya ilk doğalgaz AK Parti iktidarı döneminde geldi. Antalya'nın önemli bir kısmına doğalgaz arzını sağladık. Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Anamur, Korkuteli ve Kumluca ilçelerine gaz arzı sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki bütün plan ve projeleri hazırladık. En kısa sürede hayata geçireceğiz. Antalya ve çevresinde 340 bin vatandaşımız bugün doğalgaz konforundan faydalanıyor. İnşallah diğer ilçelerimize de doğalgazı götürerek bu sayıyı daha da artıracağız. Antalya ve çevre ilçeleriyle beraber toplam doğalgaz abone potansiyeli 640 bin."

Bakan Dönmez, kentin madencilik alanında da önemli rezervlere sahip olduğunu belirterek, geçen yıl kentte kalker, mermer ve kalsitin en fazla üretilen madenlerden olduğunu dile getirdi.

Birkaç gün Antalya'da olacağını söyleyen Dönmez, "Türkiye'nin en büyük enerji zirvelerinden birini Antalya'da gerçekleştireceğiz. Enerjiyle ilgili ulusal ve uluslararası pek çok önemli paydaş enerjinin geleceğini Antalya'da masaya yatıracak. Antalya bu yönüyle de enerjinin geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacak." dedi.