Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatına imza atıyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarladığı otobüslerle yurt dışında da beğeni toplamaya devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere 45'ten fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, Bükreş Belediyesi’nin 98.3 milyon değerindeki 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı.



Otokar’ın toplu taşıma alanındaki 55 yıllık deneyimine ve uzmanlığına dikkat çeken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şunları söyledi: “Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri tarafından üretilen otobüslerimizin Avrupa’da yüksek adetli bir ihalede tercih edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu sipariş ile yine kendimize ait olan tek kalemde imzalanan en büyük otobüs ihracatı rekorunu kırdık. İhale kapsamında uzunlukları 10 ila 18 metre arasında değişen yeni nesil şehir içi otobüslerimizi Bükreş’lilerin kullanımına; bunun yanısıra sekiz yıl süreyle satış sonrası hizmetlerini de Bükreş Belediyesi’ne sunacağız.”



Bükreş'in artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde Avrupa’nın en iyi filolarına kavuşacaklarını belirten Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, ilk 100 otobüsün bu yılın yaz dönemine, diğer geri kalan 300 otobüsün ise gelecek yıl başkent Bükreş yollarında yer almasının planlandığını belirtti.



45’TEN FAZLA ÜLKEDE YOLCU TAŞIYOR

45'ten fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyan Otokar otobüsleri; tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 2017’de Otokar, en çok otobüs satışını gerçekleştirdiği ihracat pazarlarıyla Fransa, İtalya ve İspanya'daki toplam araç parkını 2 bin 500 adede yükseltti. 18,75 metre uzunluğu ile şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent Körüklü'yü geçtiğimiz yıl ilk kez İtalya, Sırbistan ve İspanya’ya ihraç eden Otokar, Balkanlar'daki araç parkını da 500'ün üzerine çıkardı.

Alternatif yakıtlar konusunda da çalışmalar yürüten Otokar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin ilk hibrit ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü de tasarlayarak ürün ailesine ekledi.