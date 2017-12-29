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Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri (1)

- Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk sırayı Sabancı Üniversitesi aldı. Sabancı'yı; ODTÜ, Gebze Teknik, İTÜ ve Boğaziçi üniversiteleri izledi

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi Sabancı Üniversitesi oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK), "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi izledi.

(Sürecek)

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Faruk ÖzlüGirişimci Ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017TÜBİTAK
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