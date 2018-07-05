"Türkiye'nin Enerji Akademisi", ikinci dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle enerji sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirmek için oluşturduğu "Türkiye'nin Enerji Akademisi"nin ikinci dönem mezunları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil 20 farklı ülkede geçerli NCCER sertifikasının sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitimleri online olarak yürütülen ve Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğinde geliştirdiği Türkiye'nin Enerji Akademisi programına, devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri kabul ediliyor.

Bu yıl söz konusu kapsama giren 2 bin 500 öğrencinin başvurduğu akademiye kabul edilen 34’ü kadın toplam 100 öğrenci, kasımda başlayan ve yaklaşık 7 ay süren eğitim programını başarıyla tamamladı.

"Türkiye Enerji Akademisi"nin ikinci dönem mezunları olan 100 genç mühendis adayı, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticilerinin katıldığı törende, BÜYEM Yeterlilik Sertifikası ile ABD dahil 20 farklı ülkede geçerli NCCER Enerji Sertifikası'nın sahibi oldu.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Özdemir, güçlü yarınların ancak eğitimli ve bilgiyi doğru kullanan gençlerle mümkün olacağını kaydetti.

Sahip oldukları denetim, bilgi ve aklı genç nesillere aktarmanın kendileri için herşeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Limak olarak bu sorumluluğun her daim farkındayız. 'Türkiye’nin Enerji Akademisi' üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler. İkinci dönem mezunlarımızı vermenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, enerji sektörünün ve dolayısıyla ülkemizin yarınlarının şekillenmesinde her birinin rolü olacak. Biz de Limak olarak enerjik gençlerimizi desteklerken, kariyer hedeflerine ulaşmak üzere çıktıkları yolda, onlara ışık tutacağız." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ertüzün de bu tür projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve özel sektörün ihtiyacı olan özelleştirilmiş eğitimleri üreterek, nitelikli ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı oluşturulmasına, bu sayede işsizliğin giderilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.