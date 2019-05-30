“Türkiye’nin enerji verimliliği çok fazla”

İstanbul Fuar Merkezi’nde 30 Mayıs akşamına kadar devam edecek olan 25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, sektörü ünlü konuşmacılarla da bir araya getiriyor. Konferansın ikinci gününde gerçekleştirilen oturumda moderatörlük yapan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın; enerji sektörünün önde gelen isimlerinden olan Özlem Yakut, Hakan Olcay, Yasemin Örücü, Başar Yılmaz ve Ömer Ünal ile kaynak artışı, öztüketim, enerji dönüşümünün finansman modelleri, yeni kurumsal ihtiyaçlar gibi pek çok önemli konuya değindi.



Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünün finansmanı konusuyla ilgili ‘Türkiye’nin Enerji Dönüşümünün Finansmanı’ adı altında bir çalışma başlattıklarını belirten Saygın, “Son 15-20 yıldır enerji dönüşümü finansmanında bir analitik yaptık. Çalışmamız yaz sonunda çıkacak” ifadelerini kullandı.



“Enerji dönüşümünde son 15 yılın bir resmini çektik”



SHURA olarak başlattıkları çalışmanın amacı ve kapsamından söz eden Saygın, şu sözleri dile getirdi: “SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi, çalışmalarını Türkiye’deki en önemli ve en çok ihtiyaç olan konular üzerine yoğunlaştırıyor. Çalışmaların içeriklerini, kapsamlarını belirlerken paydaşlarla olan girdiler üzerinden yapıyoruz bunu. Enerji finansmanı konusu çok konuşulan bir konu uzun süredir. Sıkıntıların olduğu ama bir yandan da çözüm önerilerinin de çok olduğu bir konu. Bu sebeple, konuyu daha detaylı ve özellikle analitik açıdan irdeleyebileceğimiz bir çalışma kapsamı geliştirdik.



Son 10-15 yılın bir resmini çekmek istedik bu çalışmayla birlikte. Türkiye’nin enerji sektöründeki finansmanı nasıl olmuş, hangi alanlardan, hangi sektörlerden, hangi teknolojilerden, hangi kaynaklardan sağlandığına baktık ve yakın vadede ve orta vadede, enerji sektöründeki finansman ihtiyacı, özellikle yenilenebilir enerjide verimlilik açısından ne kadar artacak ve bu hangi kaynaklardan, hangi yenilikçi modellerle sağlanabilir bunları araştıran bir çalışma yürüttük”.



“Son kullanıcıları bilmek lazım”



Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna ve Türkiye’de en fazla enerji üreten sektörlerin başında binaların ve sanayinin geldiğine değinen Saygın, “Bizim talebimiz bina ve sanayi sektöründe artıyor. Öncelikle, bu sektörlerde son kullanıcılar kim bunları bilmek lazım ve büyüklükleri nedir, buralardaki potansiyeller nedir bilmek lazım. Bu kullanıcılar için hangi teknolojiler gerekiyor, bunların araştırılıp öğrenilmesi lazım. En iyi, en ucuz ve en yaygın teknolojiler nedir, bunların fizibilitelerinin çıkarılması lazım. Daha sonra elimizde çok kapsamlı bir Türkiye’nin ulusal eylem planı bulunmakta, bununla koordineli olarak hayata nasıl geçirilebileceklerinin araştırılması lazım” dedi.