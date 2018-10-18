Türkiye'nin fuar ve kongre turizminde potansiyeli yüksek

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Bir ülkenin fuar ve kongre turizminde 'ben de varım' diyebilmesi için belli yeterliliklere sahip olması gerekiyor. Türkiye, tesislerinin kalitesi, verdiği hizmetin üst düzey oluşu, doğal güzellikleri ve ulaşılabilir konumuyla bu yeterliliklerin büyük çoğunu karşılıyor." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre ve fuar turizminin dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkelerin, sektörden pay alabilmek için yarış halinde olduğunu, Türkiye'nin bu yarışta ilgi çeken ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Geçen yıllarda bir düşüş yaşansa da son dönemde uluslararası kongrelerin Türkiye'ye dönmesiyle bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Kongre ve fuar gibi B2B etkinlikler dünya çapında büyük bir pazar oluşturuyor. Sektördeki büyüme her yıl önemli ölçüde artıyor. Dünyadaki belli başlı ülkeler bu sektörden en büyük payı alıyor. Bir ülkenin fuar ve kongre turizminde 'ben de varım' diyebilmesi için belli yeterliliklere sahip olması gerekiyor. Türkiye, tesislerinin kalitesi, verdiği hizmetin üst düzey oluşu, doğal güzellikleri ve ulaşılabilir konumuyla bu yeterliliklerin büyük çoğunu karşılıyor. Devlet bazında gerçekleştirilen çalışmalar, çeşitli kurum ve derneklerinin sağladığı iş birlikleri, ülkemizin diğer ülkelerle gelişen ilişkileri geçtiğimiz yıllarda yaşanan düşüşü telafi etmeye başladı. 2017'nin son çeyreğinden bu yana Türkiye uluslararası kongre ve fuarları tekrar sınırları içine çekmeyi başardı."





- "Ziyaretçilerin 1 milyon 780 bini kongre, fuar ve diğer B2B için ülkeye giriş yaptı"





Akar, Türkiye'nin turizm konusunda yaptığı başarılı çalışmalar sonuçlarını verdikçe kongre ve fuar turizminin de payının arttığını aktararak, "2017 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24,9 yükseldi. Bu yükseliş B2B ziyaretler için ülkemize gelen yabancı sayısını da artırdı. Türkiye’ye giriş yapan ziyaretçilerin 1 milyon 780 bini kongre, fuar ve diğer B2B çalışmalar için ülkeye giriş yaptı." diye konuştu.

Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği'nin (ICCA) verilerine göre, 2017 yılında tüm dünyada yaklaşık 12 bin 558 uluslararası toplantının organize edildiğini, bu toplantıların 941’inin Amerika’da, 682’sinin Almanya’da, 592’sinin İngiltere’de, 564’ünün İspanya’da, 515’inin İtalya’da düzenlendiğini anlatan Akar, Türkiye'nin ise bu toplantıların 103’ünü aldığını, Türkiye'nin bu sayı ile dünyada 37'nci, Avrupa’da 20’nci sırada yer aldığını kaydetti.





- "Euroasia Acenteler Kongresi bu yılın en önemli yurt dışı eğitim etkinliklerinden"





Akar, Türkiye’de düzenlenen B2B etkinliklerden birinin de Euroasia Acenteler Kongresi olduğuna işaret ederek, "29-31 Ekim'de Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de 3’üncü kez düzenlenecek EuroAsia Acenteler Kongresine, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ülkeleri ve özellikle Güney Kore, Rusya, Çin'den yoğun bir katılım olacak." dedi.

ICCA verilerine göre Türkiye'nin kongre ve fuar turizmi alanında 2014 yılının parmakla gösterilen ülkesiyken bu konuda bir düşüş yaşandığını belirten Akar, "Dünyada en çok kongre ve fuar düzenlenen ülkeler arasında 18'inci sırada olan Türkiye’nin popülaritesinde bir düşüş meydana gelmişti. Fakat TÜİK verilerine göre 2017'nin ilk çeyreğinden itibaren bu durum toparlandı. Euroasia Acenteler Kongresi gibi kapsamlı bir etkinliğin Türkiye’de yer alması bu durumdaki iyiye gidişin de bir göstergesi. 500’e yakın ülke delegesinin, 60 ülkeden 80 eğitim kurumu yetkilisinin ve 150 eğitim acentesinin ülkemizde bir araya gelmesi büyük bir döviz girdisine de imkan sağladığından etkinliğin ülke ekonomisi için olan önemi de anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Yurt dışı eğitime de değinen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı eğitim sektörü milyon dolarlık hacmiyle devletlerin kasalarına hatırı sayılır bir meblağ bırakıyor. Bu sektörden daha fazla pay almak isteyen ülkeler uluslararası öğrenci çekmenin yollarını arıyor. Ülkelerarası diyaloglar, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler trendleri değiştiriyor. Ülkeler bu trendleri mümkün olduğunca yakında takip etmeye çalışıyor. Trendlerin nabzının en etkin şekilde tutulabildiği etkinliklerden biri de ülkemizde gerçekleştiriliyor.

Euroasia Acenteler Kongresi bu yılın en önemli yurtdışı eğitim etkinliklerinden biri. Avrupa, Orta Doğu, Asya ülkelerinin bir araya geldiği kongrede yurt dışı eğitimin geleceği masaya yatırılırken, acenteler, üniversiteler ve ülkeler arasında iş birliği imkanı yakalanıyor. Geçtiğimiz yıllarda taraflar arasında yapılan iş birliklerinin yüzde 90 başarı seviyesine ulaşması bu kongreyi daha etkili ve ilgi çekici hale getiriyor. Temel amacı, eğitim kurumları ile eğitim acentelerinin iş birliği kurması ve var olan ilişkilerini güçlendirmesi olan kongre, dünyadaki en etkin yurt dışı eğitim etkinliği arasında gösteriliyor."

Akar, öğrenci ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarının, 22 Ekim'de Ankara'da, 24 Ekim'de İzmir'de, 26 Ekim'de İstanbul Anadolu Yakası ve 27-28 Ekim'de İstanbul Avrupa Yakasında gerçekleştirileceğini bildirdi.