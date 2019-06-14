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"Türkiye'nin Gaz Hub'ı Olma Hedefindeki Eksik Parça Raporu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi haline gelebilmesi için piyasa derinliği ve öngörülebilirliğin artırılması gerektiği bildirildi.Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin araştırma...

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İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi haline gelebilmesi için piyasa derinliği ve öngörülebilirliğin artırılması gerektiği bildirildi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin araştırma serileri kapsamında MNCM Danışmanlık tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Gaz Hub'ı Olma Hedefindeki Eksik Parça Raporu"na göre, Türkiye konumu itibarıyla bölgesel bir gaz ticaret merkezi olmak için eşsiz avantajlara sahip.

Türkiye, doğal gaz arzını farklı ülke ve kaynaklardan karşılayarak ve son dönemde gaz tedarik altyapısını da geliştirerek bu alanda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi haline gelebilmesi için piyasa derinliğini artırması, mevcut sözleşmelerini güncel dinamiklere uygun hale getirmesi ve piyasa öngörülebilirliğini artırması gerekiyor.

Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi haline gelmesi halinde enerji güvenliğinin güçlenmesi, verimliliğin iyileşmesi, toplam enerji ithalat faturasında petrol fiyatlarına olan duyarlılığın azalması ve istihdama katkının artması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin de piyasadaki ağırlıklı payını şeffaf ve rekabetçi bir gaz merkezini destekleyecek ölçüde azaltması bekleniyor.

Mevcut ithalat sözleşmelerinin yeniden müzakere edilmesi yoluyla satılabilir pazar kısıtlarının kaldırılması, esnekliğin artırılması, "al ya da öde" yükümlülüklerinin yeniden ele alınması ve bölgesel piyasalardaki dinamiklerle uyumlu fiyat düzenlemelerinin sağlanması gerekiyor.

Türkiye'nin gaz ticaret merkezi hedefine ulaşması için piyasada fiyatlandırma stratejilerinin öngörülebilir olmasının şart olduğu belirtiliyor.

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