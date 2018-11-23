"Türkiye'nin hedeflerine inandık ve burayı tercih ettik"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2014 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli iş adamı Halit Mahmutoğlu, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kurduğu tavuk ve besi çiftlikleriyle, Türk ekonomisine katkı sağlıyor.

Çiftliklerinde Türk ve Suriyeli 18 kişiye de istihdam sağlayan Mahmutoğlu, Şanlıurfa'da 20 dönüm arazi üzerine kuracağı plastik boru fabrikası için de çalışmalarını sürdürüyor.

Halit Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Humus kentinde savaş öncesi tarım ve ticaretle uğraştığını, maddi durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çatışmalar başladıktan sonra hemen pes etmediğini, mücadele ettiğini ancak ailesinin ve kendisinin can güvenliği kalmayınca 2014 yılında Türkiye'ye geldiğini anlatan Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Esed taraftarları tarafından hedef haline getirildim, tehdit edildim. İlk başta Humus'a yakın olan Lübnan'a gittim. 2 ay orada kaldım. Bu süreçte Kanada, ABD, Avrupa ve Türkiye'ye gitme seçeneklerimiz vardı ama biz Türkiye'yi tercih ettik. Çünkü Türkiye Suriyelilere kapılarını açmıştı ve mültecilere en iyi davranan ülkeydi. İkinci nedenimiz ise savaş öncesinde de Türk devletinin yatırımcılara, iş adamlarına sağladığı imkanlar hakkında bilgimiz vardı. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi hedeflerine inandık ve burayı tercih ettik. Avrupa, Kanada, Amerika'ya gitmedik. Yatırımımızı Türkiye'de yapmak istedik. "

Mahmutoğlu, Gaziantep'e geldikten 3 ay sonra Suudi Arabistan merkezli şirketinin şubesini açtığını, bu kapsamda Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan köyünde 12 dönüm arazide tavuk çiftliği kurduğunu ve yumurta üretmeye başladığını belirterek, "Şirketimizin diğer şubesi de Kanada'da. Yumurta üretim çiftliğimizde, yem fabrikamız ve idari binamız da var. 8'i Suriyeli 18 kişi çalışıyor. 2 kümeste 120 bin tavuğumuz var ve günlük 3 bin koli yumurta üretiyoruz. 'Elmasyum' markasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Adıyaman'a satıyoruz." diye konuştu.

- Şanlıurfa'ya boru fabrikası

Şanlıurfa'da da yaklaşık 10 ay önce 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliği kurduklarını, gelecek dönemde çiftliği daha da büyütmeyi planladıklarını anlatan Mahmutoğlu, ayrıca Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nden aldıkları 20 dönümlük arsaya plastik boru fabrikası kuracaklarını kaydetti.

Mahmutoğlu, Türk ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. Türkiye hükümeti ve milleti bize kucağını açtı, bağrına bastı. Yatırım için öncelikle Gaziantep'i seçtik çünkü hem akrabalarım vardı hem de sınıra çok yakın. Hedefimiz, yaptığımız işle Türkiye'ye en azından bir teşekkür edebilmek. Yatırımlarımızı bunun için yapıyoruz. Türkiye'ye, Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah Türkiye ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli İş Adamları Derneği (SİAD) olarak hazırladıkları bir projeyi Türk yetkililere ilettiklerini ifade eden Mahmutoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki Suriyeli mültecileri çalıştırarak az da olsa ülkeye katkıları olmasını sağlamak istiyoruz. Şanlıurfa Valisine bu projemizi sunduk. Türk hükümetinden tarım ve hayvancılık yapmak, çiftlikler kurmak için boş Hazine arazilerini kiralamak istiyoruz. Buralarda kamplarda kalan Suriyeli mültecileri çalıştırarak, hem ziraat hem de hayvancılık yapmak istiyoruz. Mülteciler, artık çalışsınlar, kendi ayakları üstünde dursunlar istiyoruz. Verilen gıda yardımlarına bakmadan kendileri çalışsın diyoruz. Temennimiz bu projeyi hayata geçirebilmek. Hedefimiz mültecileri artık çalışmaya teşvik etmek."