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"Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayacağız"

- Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe: - "Artvin'imiz kısa sürede mantar üretim merkezi haline gelecek. 2 yıl içinde Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayan il olacağız"

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ARTVİN (AA) - Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kentin kısa sürede mantar üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "2 yıl içinde Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayan il olacağız." dedi.

Kocatepe, Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ile birlikte merkeze bağlı Oruçlu köyündeki bir kayın mantarı üretim serasını gezdi.

Mehmet Kocatepe, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in mantar üretiminin 2012 yılında 1-2 serayla başladığını, bugün ise kentte 27 modern tesis bulunduğunu söyledi.

Aile işletmeleriyle birlikte mantar üreticilerinin sayısının 200'ü aştığını dile getiren Kocatepe, "Artvin'imiz kısa sürede mantar üretim merkezi haline gelecek. Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği içinde şehre yeni bir ekonomik değer kazandırmanın çabasındayız. 2 yıl içinde Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayan il olacağız." diye konuştu.

Ali Fuat Beyaz da kayın mantarı yetiştiriciliğinin orman ürünlerinin odun dışı gelir getirici türleri kapsamında üreticiye gelir kapısı olduğunu belirtti. Beyaz, "Bu işe başladığımızda 'Köksüz ağaçtan ürün olur mu?' diye eleştiriler aldık. İnandık ve başardık. Kayın mantarı kütüğün üzerinde hava, suyla yetişen, hiçbir katkı maddesi olmayan tamamen doğal bir mantar." dedi.

İlde 27 tam otomasyonlu sera bulunduğunu, bunlardan 8'inde üretim yapıldığını anlatan Beyaz, şunları kaydetti:

"Bunun dışında tesisi olmayan aile işletmelerimiz de var. Bunlarla birlikte yıllık ortalama 60 ton kayın mantarı üretimi yapılıyor. Diğer seralarımızda da üretim başlayınca bu sayı kat kat artacaktır. Hedefimiz bu seralarda 12 ay ürün elde etmek. Ürünlerimizi ilk etapta Artvin ve çevre illerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşturduk. Yine çevre illerdeki marketlerde satışlar yapmaya başladık. Büyük marketlerle de görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonucunda ürünlerimiz oralarda da satılacak. Birlik adına tescilli markamız mevcut. Tüm izinlerimizi aldık. Daha büyük pazarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çiftçimiz para kazandıkça yüzümüz gülüyor."

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ArtvinBelediye Başkanı Mehmet KocatepeKayın Mantarı
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