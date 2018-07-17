"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2017 yılı araştırmasına göre, 434 şirket kar, 66 şirket zarar etti.

İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, geçen yıl İSO İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı 434’e çıkarken, zarar eden kuruluş sayısı 66 oldu. Böylece İkinci 500 şirketleri, 2010 sonrasındaki en yüksek kar eden firma sayısına ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar açısından bakıldığında ise kar eden kuruluş sayısı 2017 yılında 489, zarar eden kuruluş sayısı ise 11 oldu. 2014-2016 döneminde FAVÖK karı elde eden firma sayısı çok değişmezken, 2017 yılında son beş yılın en yüksek sayısına ulaşıldı.

İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına göre yarattıkları katma değer verilerine bakıldığında 2017 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 46,2 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin aldığı görüldü. Bu sanayi grubunun payı geçen yıla göre 2 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2017 yılında 3,1 puan düştü ve yüzde 27,2 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 21,1 iken 2017 yılında yüzde 23,4’e yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 4,3 iken 2017 yılında yüzde 3,1 oldu.

Bunlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu gösterdi. Ancak İSO 500 çalışmaları ölçüm yapılan son beş yıldır bu konuda henüz yeterli ilerleme sağlanamadığını açıkça ortaya koydu.





- İstihdam da maaşlar da arttı





Sanayi sektörü istihdam ve nitelikli insan kaynağı açısından önemli alanların başında gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda çalışan sayısındaki gelişmeler ile çalışanlara ödenen maaş ve ücretlerdeki artışlar önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

2017 yılındaki istihdam teşviklerinin de etkisiyle İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 4,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.





- Yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı 61'e geriledi





Araştırmaya göre, geçen yıl İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 4 adet daha azalarak 61’e indi.

2007 ile 2014 arasında İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı dalgalanma gösterirken, bu dalgalanma 2014 yılından sonra gerilemeye dönüştü. Yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı 2017 yılında 61 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.





- Listeye 102 yeni firma girdi





Araştırmaya göre, geçen yıl İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.

İSO İkinci 500'de yer alan ilk 50 sanayi kuruluşu şunlar oldu:

2017 2016 Kuruluş Üretimden Satışlar (Net) (TL) 1 23 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 309.376.096 2 124 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 309.209.164 3 - S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 308.274.705 4 - ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. 308.165.619 5 220 ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 308.090.753 6 14 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. 307.736.674 7 - YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. 306.466.482 8 26 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 306.350.073 9 - - - 10 103 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. 305.777.092 11 - Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 305.172.202 12 + Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 305.046.011 13 10 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. 304.768.650 14 - Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. 304.114.605 15 49 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 302.651.699 16 195 Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. 301.526.490 17 27 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. 301.305.099 18 31 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. 300.147.770 19 1 Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 299.856.719 20 - Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. 298.760.377 21 - Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. 298.413.451 22 - - - 23 36 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. 297.884.077 24 - Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. 297.120.375 25 22 Emas Makina Sanayi A.Ş. 296.709.445 26 - Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 296.659.857 27 67 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 294.497.132 28 - Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. 294.397.471 29 106 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 293.091.122 30 - - - 31 86 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 292.156.685 32 2 Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 291.221.602 33 - Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş. 290.742.823 34 - - - 35 41 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. 290.129.095 36 - Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 289.348.225 37 167 Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. 288.913.055 38 109 Sunel Ticaret T.A.Ş. 288.867.909 39 58 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. 288.618.573 40 + Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. 288.248.587 41 65 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. 287.701.884 42 - - - 43 52 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. 286.149.613 44 - Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. 285.747.874 45 60 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 285.640.382 46 - Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. 285.417.577 47 + SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 283.897.605 48 302 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. 283.284.906 49 - Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. 282.652.414 50 158 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. 282.133.210





(Sürecek)