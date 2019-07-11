"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasında Gaziantep'ten 33 firmanın yer aldığı bildirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması'nda listeye girme başarısı gösteren Gaziantepli 33 firmanın başarılarının devamını diledi.

İkinci 500'deki firma sayısına göre Gaziantep'in iller bazında 4. sırada yer aldığına dikkati çeken Ünverdi, "154 firma ile İstanbul, 41 firma ile Ege Bölgesi, 38 firma ile Kocaeli'nin ardından şehrimiz 33 firma ile dördüncü sırada yer alarak ikinci 500'de büyük bir başarıya imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep'ten listeye giren sanayi kuruluşlarının toplam üretimden satışlarının 7 milyar 888 milyon lira olduğunu, 2017'ye göre üretimden satış tutarının 2018'de yüzde 18,4 oranında arttığını belirterek, ikinci 500'deki firmaların toplam üretimden satışlarının yüzde 5,7'lik kısmını Gaziantepli firmaların gerçekleştirdiğini vurguladı.

İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 24 firmanın yer aldığını anımsatan Ünverdi, İSO İkinci 500 ile İlk 1000'de kentten toplam 57 firmanın yer aldığının altını çizdi.

Ünverdi, Gaziantep'in her koşulda üreten, çalışan ve ihracat yapan bir kent olmayı sürdürdüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl yaşanan dövizdeki dalgalanma ve kurdaki artışa rağmen bu başarının elde edilmesi şehrimizin sanayi üretimindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Gaziantepli sanayiciler olarak bu zamana kadar her türlü olumsuz durumda çalışmayı ve üretimi sürdürdük. Bundan sonra da aynı anlayışla üretime, ihracata ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kentimizin orta ve yüksek teknolojiye geçiş sürecini hızlandırmak için atmış olduğumuz projelerle inşallah ilk 1000'de yer alan firma sayımızı daha da artıracağız. İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Gaziantepli 33 firmamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantepli firmaların başarısıyla her zaman gurur duyduklarını belirterek, listede yer alan firmaları ve tüm çalışanlarını kutladı.

Gaziantep'i parlak bir geleceğin beklediğini aktaran Yıldırım, "Gaziantep iş insanları bugünkü konumuna ilmek ilmek işleyerek geldi. Birçok sektörde üreten, ürettiğini dünyanın her noktasına satan Gaziantepli hemşehrilerimiz bu başarılarıyla bizleri her zaman gururlandırıyor. Açıklanan rakamlara baktığımızda ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan 57 firmamızla Türkiye'nin en büyük dördüncü kenti konumundayız. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların arttığını ve şehir olarak çok daha iyi konumlara geldiğimizi göreceğiz. Buna inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.



