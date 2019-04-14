Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına Sakarya dopingi

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ihracata yüzde 3,6 katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, şubat ayında gerçekleştirdiği 442 milyon 972 bin dolarlık ihracatını martta yüzde 12 artırarak 500 milyon 274 bin dolara taşıdı.

Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracatını geçmişteki 5 yıla oranla yüzde 34 artırmayı başaran Sakarya, Türkiye'nin bu yıl ilk çeyrek dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,6'sını karşıladı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-mart dönemindeki toplam ihracatının yüzde 92'lik kısmı, sadece bu alanda gerçekleşti. Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaptı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ise kentin ihracat sıralamasında ikinci sırayı aldı. Geçen yıl ilk çeyrekte 22 milyon 478 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 644 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentte, 13 milyon 861 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" üçüncü, 13 milyon 85 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" üçüncü, 11 milyon 159 bin dolarla "makine ve aksamları" dördüncü, 8 milyon 300 bin dolarlık ihracatla "mücevher" sektörü beşinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan sektör "mücevher" oldu. Buna göre, geçen yıl 2 milyon 514 bin dolar olan mücevher ihracatı, yüzde 230 artışla bu yıl 8 milyon 300 bin dolar seviyesine ulaştı.

Diğer ihracat kalemleriyle kentin ilk çeyrekteki toplam ihracatı 1 milyar 348 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşti.

- En çok ihracat İngiltere'ye

Ocak-mart döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, bu yıl en çok ihracatı 144 milyon 635 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Fransa oldu. Kentten bu ülkeye 3 aylık dönemde 127 milyon 941 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İspanya'ya geçen yılki 94 milyon 237 bin dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 17,03 artışla 110 milyon 282 bin dolara çıkaran Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise İspanya oldu.

Bu ülkeleri 100 milyon 465 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıradaki İtalya ve 98 milyon 640 bin dolar ihracatla beşinci sıradaki İsrail takip etti.

Kentte 2018-2019 yıllarında ilk çeyrekte en fazla ihracat yapılan ülkeler ve rakamları şöyle:

Ülkeler 2018 (Bin Dolar)

2019 (Bin Dolar)

İngiltere 120.618 144.635 Fransa 133.005 127.941 İspanya 94.237 110.282 İtalya 105.557 100.465 İsrail 76.713 98.640



