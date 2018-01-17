Türkiye'nin ilk çocuk girişimcilik merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Girişim dünyasının en genç temsilcileri, Türkiye'nin ilk çocuk girişimcilik merkezi olan Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'nde kariyerlerinin ilk ticari faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin ilk çocuk girişimcilik merkezi olan Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'nde dersler başladı. Girişimcilik ve start up ekosisteminde faaliyet yürüten Workinton şubelerinde çalışmalarını yürütecek çocuklar, fikirlerini ticarileştirmek için çabalayacak.

Geleceğin girişimcilerinin yetişmesine katkı sağlayacak Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'nde, 2 yıl boyunca hafta sonları fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim alacak 9-17 yaşındaki çocuklar, yenilikçi ve üretim esaslı iş modelleri geliştirecek.

Araştırarak öğrenen, deneyimleyen, kendini geliştiren bireyler yetiştirme hedefiyle kurulan Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'nde çocuklar, "akademi eğitimi", "kulüp eğitimleri", "etkinlikler" ve "kuluçka eğitimi" olmak üzere 4 farklı modelde eğitim görecek.





- "Çocuklar yenilikçi ve yaratıcı iş fikirleri geliştiriyor"





Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, bireylerin 18 yaşına geldikten sonra üretmekten ve geliştirmekten uzakta kaldığını belirterek, "Üretme ve geliştirme süreci aslında bir bilinçtir. Bu bilincin çocuk yaşta aşılanması gerektiğine olan inancımızla Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'ni kurduk." dedi.

Çocuklara girişimcilik bilincini aşılamak için dersleri tek bir merkez yerine farklı noktalarda işlemenin faydalı olduğunu düşündüklerini aktaran Kartal, "Bu kapsamda çocuklar, Workinton'un yenilikçi çalışma alanlarında farklı başarı hikayelerini dinleyerek kendi hikayelerini oluşturma fırsatı yakalıyor, Workinton'un ilham veren ofislerinde yenilikçi ve yaratıcı iş fikirleri geliştiriyor. Çocuklarımız böyle bir ekosistemin içerisinde olmaktan oldukça memnun." diye konuştu.





- "Türkiye'nin kazanacağı çok başarılı girişimler ortaya çıkacak"





Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena ise Workinton çatısı altında üçüncü girişim programını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Massena, "Workinton Kuluçka Merkezi'nde, Kuveyt Türk ile operasyonu birlikte yürüttüğümüz Lonca Girişimcilik Merkezi'nin ardından Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'ne de ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin girişim ve start up ekosistemine katkılarımızı sürdürürken yaş sınırını çok daha gerilere çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada bilginin potansiyel güç olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini belirten Massena, şunları kaydetti:

"Bence asıl güç kişisel olarak harekete geçmek ve bir organizasyon içinde yer almaktır. Workinton, yapısı ve şirket kültürü gereği ortak çalışmayı benimseyen insanların mekanı oldu. Bugün gelecekten pay almak için harekete geçen Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi üyelerinin de bizim çatımız altında çok kazançlı çıkacaklarına inanıyoruz. Burada çalışan ablaları ve abileri, onların vizyonlarına yeni bakış açıları kazandıracak. Sonuçta Türkiye'nin kazanacağı çok başarılı girişimler ortaya çıkacaktır."

Açılışı konuşmalarının ardından Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi'ni temsilen Muhammed Talha Vardi, Şevval Özer, Ece Sonar, Lale Yılmaz ve Azra Toroman isimli çocuklar geliştirdikleri iş fikirlerini sunarken, girişimlerini ve gelecek hayallerini paylaştı.