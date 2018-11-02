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Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca seri üretime geçiyor

- Atmaca seyir füzelerinin seri üretim sözleşmesi SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı - Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıyan Atmaca'yı ROKETSAN, füzenin atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlarını ise ASELSAN yerli imkanlarla geliştirdi

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca seri üretime geçiyor
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ANKARA (AA) - Denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesi seri üretime geçiyor.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı.

SSB'de gerçekleştirilen imza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı.

Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek.

Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.

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