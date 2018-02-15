Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracı gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kira sertifikası ihracımız, gayrimenkul sektöründe bir ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği de, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama şirketimizin de ilk ihraçı özelliği taşıması. Bu şirketimiz aracılığı ile buna benzer ürünler geliştirmeye önümüzdeki dönemde devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım iş birliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı.

Halk Yatırım aracılığıyla "İlk GYO Sukuk İhracı"nı gerçekleştiren Halk GYO'nun 100 milyon liralık ihracının gong töreni, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil, Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dün akşam itibarıyla açıklanan finansal sonuçlarını anımsatarak, banka olarak, tüm faaliyet alanlarında Türkiye ekonomisinin en önemli destekçilerinden biri olduklarını söyledi.

Halkbank'ın 80 yıldır esnaf ve KOBİ'nin en güçlü destekçisi olarak, geçtiğimiz yıl nakdi krediler bazında sektörün üzerinde bir performans göstererek, Türkiye'nin 4'üncü büyük kredi kullandıran bankası olduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Esnaf ve KOBİ bankası olmamızdan dolayı KOBİ kredilerine ve esnaf kredilerine özel bir önem veriyoruz. Bu alandaki gelişmelere baktığımız zaman yüzde 33'lük bir gelişme performansı ile bankamız KOBİ'lerde de liderliğini korudu, pazar payımız yüzde 15'e yaklaştı. Son 15 yıldır Halkbank olarak önemli işlere imza attık. 2001-2002 krizinden etkilenen kurumların başında kamu bankaları, özelinde de Halkbank geliyordu. Ancak son 15 yıldır izlenen akılcı ekonomi politikaları sayesinde bankamız, diğer kamu bankalarında olduğu gibi önemli bir performans ve gelişim gösterdi."

Yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Arslan, bugün yüzde 49'u halka açık önemli bir banka olarak faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı.

Arslan, Halkbank olarak, sermaye piyasalarının gelişimine destek olma ve alternatif ürünler sunma politikaları çerçevesinde, 2017 yılında gerçekleştirdikleri 10 yıl vadeli 1 milyar liralık tahvil ihracının kendileri için önemli bir adım olduğunu belirten Arslan, bugünkü gong törenine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu ihraç, iki başlıkta ilk olma özelliği taşıyor. Kira sertifikası ihracımız, gayrimenkul sektöründe bir ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği de, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama şirketimizin de ilk ihracı özelliği taşıması. Bu şirketimiz aracılığı ile buna benzer ürünler geliştirmeye önümüzdeki dönemde devam edeceğiz."

Türkiye'de hem genel maliyetlerin aşağı çekilmesi hem de sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak için bir adım attıklarını bildiren Arslan, 100 milyonluk bir ihraç olduğunu, buradan sağlanan kaynakla Halk GYO'nun İstanbul Finans Merkezi'nde devam eden projelerine finansman sağlanmış olacağını aktardı.

"Bankacılık sisteminde de bir rahatlama oluşturacağı için sermaye piyasalarındaki gelişme, önümüzdeki dönemde genel oranların da aşağı çekilmesinde pozitif etki oluşturur diye düşünüyorum." diyen Arslan, bu sorumluluk içinde bir adım attıklarını, GYO şirketleri içinde ilk sukuk ihracını başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halkbank Genel Müdürü Arslan, Yıldız Holding kredisine ilişkin soruyu, "Bu konularda şirketin açıklamalarını dikkate almanızda fayda var. Şirketin açıklamaları beyanda her zaman esas olmalı. Yönetilebilecek bir iş, bu kadar endişe edecek bir şey değil, görüşmeler devam ediyor." şeklinde yanıtladı.









- "Faizden değil bankacılıktan para kazanan bir banka olarak Halkbank'ı tebrik ediyorum"





Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, kira sertifikaları hakkında bilgi verdi. Halkbank'ı 2017 finansal sonuçları için tebrik eden Çetinkaya, "Faizden değil bankacılıktan para kazanan bir banka olarak Halkbank'ı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kira sertifikasının doğru enstrümanlar arasında yer aldığını belirten Çetinkaya, "2017 yılında 59 adet kira sertifikası ihracımız oldu, toplam büyüklük 6,5 milyar lira. Başlangıç için iyi ama çalışmamız gerekiyor. 2018 yılında da bu dahil toplam 10 ihraç oldu, toplamı 1,5 milyar lira." dedi.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

"2010 yılında kurulan genç şirketimizin ticari gayrimenkul ağırlıklı portföyünü, ana ortağımız Halkbank'tan aldığımız güç ve destekle, yaklaşık 5 kat büyüterek, bugün 2,2 milyar lira seviyelerine ulaştırdık. Paylaşılabilir ve büyüyen değerler üretme öncelikli hedefimiz doğrultusunda, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz prestijli projelerle, ülkemiz ekonomisi ve paydaşlarımıza değer katmayı sürdürdük, sürdürüyoruz."

Toplantıda verilen bilgiye göre Halk GYO'nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama'nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon lira nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 13,25 oranında gerçekleşecek.



