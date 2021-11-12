Türkiye’nin ilk hibrit lokomotif jeneratörünü üretti

Kesintisiz enerji çözümleri sektörünün yenilikçi şirketi Teksan, Türkiye’nin ilk yerli hibrit lokomotifi için geliştirdiği jeneratörünü SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda görücüye çıkardı. Bu proje ile dünyanın sayılı üreticileri arasına adını yazdıran Teksan, hibrit lokomotif jeneratörü ile fuarın yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Savunma sanayisinin devlerini 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek olan SAHA EXPO, 15 Kasım’dan sonra ise sanal olarak faaliyetlerine devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuarda Teksan, hibrit lokomotif jeneratörünü sergiliyor.

Yerli üretim ve istihdama öncelik veren Teksan, güçlü Ar-Ge Merkezi ve yenilikçi teknolojileri ile ilkleri gerçekleştiren bir enerji çözümleri şirketi olarak dikkat çekiyor. Teksan, Genco, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir’de TCDD Taşımacılık A.Ş. için üretilen Türkiye’nin ilk yerli hibrit lokomotifinin jeneratörüne de imza atarak öncü konumunu bir kez ortaya koyuyor.

Dünyada hibrit lokomotif jeneratörünü üretebilen sayılı üreticiler arasına girmeyi başaran Teksan, Türkiye’de bir ilk olan hibrit lokomotif jeneratörünü ilk kez Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2021’de tanıtıyor.

Demiryolu sanayinin yeni teknoloji ile verimlileşmesinde çok önemli bir adım olan hibrit lokomotif, 300 kW dizel hibrit jeneratör seti ve 400 kWh batarya güç kaynağına sahip. Çevre dostu hibrit manevra lokomotifin batarya gruplarını şarj edecek ve ihtiyaç durumunda yedek güç olarak devreye girecek hibrit jeneratör sayesinde manevra sırasında yüzde 40 gibi yüksek bir yakıt tasarrufu sağlanabilecek. Ayrıca emisyonu indirgemek için kullanılan Seçici Katalitik İndirgeme sistemi (SCR) de ürünün çevreci özelliğini destekliyor.

Tasarım ve üretimi Türk şirketleri tarafından yapılan ilk yerli hibrit manevra lokomotifi TCDD Taşımacılık için hizmet verecek. Türkiye böylece dünyada bu teknolojiye sahip 4.’ncü ülke olmayı başardı. Hibrit manevra lokomotifin yüzde 60 yerlilik oranının seri üretime geçildiğinde yüzde 80’e çıkması hedefleniyor. Teksan ilerleyen dönemde projenin yerlilik oranının artırılmasına katkı verecek çalışmaları da hayata geçirmeyi hedefliyor.

Teksan Hibrit Lokomotif Jeneratörü daha yakından incelemek isteyenler 10-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek SAHA EXPO 2021 Fuarı’nın 5. Salonunda yer alan 5L– 10 no’lu Teksan standını ziyaret edebilirler.