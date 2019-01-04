Türkiye’nin ilk lisanslı GES projesinde Smart Energy panelleri tercih edildi

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yatırımcısı olduğu Konya MT-Doğal ve Yaysun Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin panel tedarikçisinin Smart Energy olduğu bildirildi.

Smart Energy şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin yerli panel kullanan ilk lisanslı GES’i olan toplam 24 megavat kapasiteli projenin kurulumunun 6 ayda tamamlandığı kaydedildi.

Söz konusu projenin mühendislik, planlama ve kurulum hizmetinin Asunim şirketi tarafından sağlandığı belirtilen açıklamada, Konya MT-Doğal ve Yaysun GES'te Smart Energy’nin Gebze’deki fabrikasında, maksimum üretimi 325 watt olan güneş panellerinin kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, şirket olarak hem panel üreticisi hem de yatırımcı kimliği ile Türkiye’nin önemli ve stratejik GES projelerinde yer aldıklarını belirterek, "Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Konya Ereğli’de kurulan ilk lisanslı proje; ürettiğimiz panellerin sergilendiği büyük projelerden biri olarak hayata geçti. Ülkemizin yerli panel kullanan ilk lisanslı GES projesinde üstün kaliteli panellerimiz ile yer almaktan onur duyuyoruz. Güneş enerjisi sektörü oyuncusu olarak Türkiye’de güneşi daha da büyütmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu arada, söz konusu proje sayesinde 120 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması bekleniyor. Her biri 12 megavat kapasitede olan iki tesisten oluşan proje ile 25 yıl boyunca yaklaşık 1 teravatsaat elektrik üretilerek, 0,6 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenecek.

