Türkiye'nin ilk uydu merkezi kapılarını AA'ya açtı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testlerinin gerçekleştirildiği Merkezde, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A geliştirilerek üretilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türksat AŞ tarafından yatırım maliyeti karşılanan Merkezin işletmesini TAI yapıyor. TAI, uzman personeli ve endüstriyel altyapılarıyla USET Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu tüm teknik desteği tek başına sağlıyor. Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip Merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Uluslararası uzay projelerine de hizmet verilecek Merkezde, ilk olarak Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testleri yapıldı.

Türkiye, dünyada az sayıda ülkede bulunan bu tesis sayesinde uzay sistemleri montajı, entegrasyonu ve test hizmetleri alanında uluslararası oyuncu konumuna geldi.

Merkez, askeri havaalanına doğrudan bağlantısıyla emniyet, maliyet ve risk yönetimi açısından büyük avantaj sağladı.

Yer gözlem, haberleşme ve benzeri özelliklerdeki tüm uzay sistemlerinin fırlatılmaya hazır hale gelinceye kadar yapılması gereken tüm aşamalarında hizmet verebilecek şekilde tasarlanan USET Merkezi'ndeki uydu montaj faaliyetleri kapsamında, ekipman, alt sistem, kablolama ve yapısal parçalar bir araya getirilerek uydunun oluşturulması amaçlanıyor. Buradaki "entegrasyon" faaliyetleriyle ekipman ve alt sistem bağlantıları yapılacak uydular, işlevsellik kazanacak.

Uydunun uzayda karşılaşabileceği olası tüm senaryoların oluşturularak uydu bileşenlerinin performanslarının doğrulanacağı "fonksiyonel testler"in gerçekleştirileceği merkezde, "çevresel testler" de yapılarak uydu ve uydu bileşenlerinin fırlatıcı ve yörüngedeki çevresel koşullara dayanıklılığı doğrulanacak.

"Isıl vakum testleri"yle zorlu uzay koşulları, düşük basınç, ısınmaya sebep olan güneş ve dünya kaynaklı etkenler, soğumaya yol açan derin uzay ortamının benzetimi gerçekleştirilecek.

Merkezdeki uydu testleri, oluşabilecek elektromanyetik etkileşimlerin saptanabilmesi ve uydu üzerindeki ekipmanın elektromanyetik açıdan birbiriyle uyumlu çalıştığının doğrulanması amacıyla dış ortamdan arındırılmış odada yapılacak.

"Kompakt anten testleri"yle uydunun anten performansından ve yapılan yayının dünya üzerinde hedef bölgelere ulaşacağından emin olunacak.

"Mekanik testler"le fırlatıcı ateşlenmesiyle ortaya çıkan kuvvetli ses dalgalarının uydu üzerine yansıması ve fırlatıcının harekete geçmesiyle ortaya çıkan mekanik yüklerin uyduya etkisi gözlemlenecek.

Fırlatıcının hareketinden bir süre sonra üzerindeki yakıt tanklarını bırakması, uydunun fırlatıcıdan ayrılması gibi safhalarda ortaya çıkan şok yüklerinin testleri gerçekleştirilecek.

Fırlatılmadan önce güneş panellerinin uzayda doğru bir şekilde açılacağının ve oluşacak şok kuvvetinin uyduya ve güneş panellerine zarar vermeyeceğinin doğrulanması, Güneş Paneli Açılma Test Düzeneği kullanılarak yapılacak.

Tüm bu fonksiyonel ve çevresel testlerden başarıyla çıkan uydu, fırlatma sahasına gönderilecek şekilde hazır hale gelecek.

Böylece, USET Merkezi'nde, uydunun yapımından fırlatılma anına ve yörüngeye oturtulmasına kadar geçecek bütün aşamalardaki koşullar gerçeğe en yakın şekilde oluşturularak sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığı görülebilecek.