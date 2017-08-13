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Türkiye'nin ilk yerli rüzgar gülü Bursa'daki RES'te

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri, Bursa'da kurulan santrale monte edildi.

Türkiye'nin ilk yerli rüzgar gülü Bursa'daki RES'te

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin isteğiyle Northel firması tarafından özel olarak üretilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri, Bursa'da kurulan santrale monte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mudanya'nın Aydınpınar bölgesindeki Rüzgar Enerji Santrali (RES) alanında incelemelerde bulundu.

Türk mühendisleri ve fabrikaları tarafından yüzde 100 yerli kaynaklarla imal edilen rüzgar gülleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Altepe, yenilenebilir enerji konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bir yandan hidroelektrik santraliyle (HES) akan suyu, diğer yandan güneş enerjisi santraliyle (GES) güneş ışınlarını değerlendirdiklerini belirten Altepe, RES'lerle de esen rüzgarı enerjiye dönüştüreceklerini ifade etti.

Türkiye'de yenilenebilir enerjide yerli olmanın yolunu Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtığını belirten Altepe, raylı sistemlerde ülkenin ilk yerli üretimine vesile olduklarını, aynı stratejiyi elektrikli araçlar, çevre üretimleri ve uçak imalatında da izlediklerini anlattı.

"Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri imal edildi"

Altepe, rüzgar güllerinde ilk yerli üretimin yine Bursa Büyükşehir Belediyesinin vasıtasıyla yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tepeden tırnağa yerli ilk rüzgar gülü Northel firması tarafından Bursa için üretildi. Bu rüzgar güllerindeki teknoloji de yazılım da kalıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi yerli. Döküm aksamı Bursa'daki İğrek Makine, güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon tamamlandı ve Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri imal edilmiş oldu."

Altepe, Bursa için üretilen rüzgar güllerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının testlerinden başarıyla geçerek onay aldığını belirtti.

Muhabir: Cem Şan

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ResRüzgar GülleriTürkiye
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