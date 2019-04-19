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Türkiye’nin kenevir hamlesine Kipaş’tan tam destek

Kipaş Holding, 23 - 27 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EVTEKS Fuarı'nda kenevirli döşemelik ürün gruplarını standında sergileyecek.

Türkiye’nin kenevir hamlesine Kipaş’tan tam destek
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Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, “Kenevir bitkisi, üretilmesi ülkemiz şartlarında zor olmayan fakat kontrol mekanizmasının sürekli dikkatle takip edilmesi gereken bir bitki türü. Biz de çok çeşitli kullanım olanağına sahip olan kenevir bitkisinden elde edilen iplikleri döşemelik ürün gurubu kumaşlarımıza uygulayarak  tekstil alanında kullanılabilirliğini ortaya çıkardık.” dedi.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, kenevir bitkisinin birçok sektörde kullanılması sebebiyle yerli ve milli ürünlerin üretilmesine katkı sunacağını belirtti. Kenevir bitkisinin kısa sürede yetişmesi ve yüksek oksijen salınımı, tekrar kullanılabilme özelliği ve işlenebilme kolaylığı gibi birçok özelliği olduğunu vurgulayan Öksüz, “Farklı türde kenevir bitkileri farklı endüstrilerde ana hammadde olarak kullanılıyor. Kipaş Holding olarak yerli üretime olan hassasiyetimiz bizi kenevir bitkisini tekstil sektörü açısından değerlendirme yoluna itmiştir. Bu kapsamda EVTEKS Fuarı’nda da kenevirli döşemelik ürün gruplarımızı standımızda sergileyeceğiz.” dedi. 

Yüzde yüz yerli ve milli bir ürün “Kenevir Elyafı

Kenevir elyafının Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Öksüz, “Kenevir elyafını yurtdışından getirerek Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizde de kenevir elyafı üretimi çalışmalarını hızla tamamlayarak yüzde yüz yerli ve milli bir ürünümüz haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Ar-Ge departmanımız sahip olduğu ileri teknoloji laboratuvarı, test cihazları, mevcut mühendis, teknik uzman kapasitesi ile bu konuya ayrı bir stratejik önem vermektedir.  Bu konunun stratejik kurul kapsamında ilgili sektörlerinin bir araya gelerek ortak bir hedef ve yatırım strateji izlemesinin ülkemiz açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

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Kenevir ElyafıEVTEKS FuarıKipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz
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