Türkiye'nin Makinecileri İSO 500 listesinde

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi 70 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer buldu.

MAİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik üyesi üç kuruluşun ilk onda yer aldığı İSO 500 listesine giren MAİB üyesi 70 firmanın, geçen yıl üretimden satışları net 84,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada listede yer alan MAİB üyesi firmaların geçen yıl gerçekleştirdiği toplam ihracatının ise 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye'nin Makinecileri olarak üyelerinin en büyük 500 sanayi kuruluşu içindeki etkinliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Dalgakıran, "Sanayinin işlemesi ihracata, ihracat performansımız dış ticaret açığının kapanmasına hizmet eder. Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinin tek reçetesi yüksek teknolojiye yönelmek, verimli ve kaliteli imalatla dünyaya açılmak. Bu yıl listede 70 üyemiz var. En büyük 500 sanayi kuruluşu içinde daha fazla makine üreticisinin yer alması en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.