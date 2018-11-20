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Türkiye'nin mevye sebze mamulleri Çin'de tanıtıldı

- EİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "2018 yılının 10 aylık döneminde büyük bölümü meyve suyu olmak üzere Çin'e 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Fuarda alınan geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum üyelerimiz, fuarda aldığımız talepleri değerlendirirler ve ihracatın artmasına katkı sunmuş olurlar"

Türkiye'nin mevye sebze mamulleri Çin'de tanıtıldı
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İZMİR (AA) - Türkiye'nin meyve sebze mamulleri, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen FHC Gıda Fuarı'nda görücüye çıktı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, meyve sebze mamulleri ihracatında ilk sırada yer alan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen FHC Gıda Fuarı'na katıldı.

Fuarda stant açan Türk firmaları katılımcılara meyve sebze mamullerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 41 firma ile katıldıkları fuarda turşu, sos, kurutulmuş domates, meyve suyu, reçel ve tatlandırılmış kurutulmuş meyve gibi ürünleri tanıttıklarını belirtti.

Çin'in çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"2018 yılının 10 aylık döneminde büyük bölümü meyve suyu olmak üzere Çin'e 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Fuarda alınan geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum üyelerimiz, fuarda aldığımız talepleri değerlendirirler ve ihracatın artmasına katkı sunmuş olurlar. Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde tanıtım programlarını artırarak bu ülkelerdeki ürünlerimizin varlığını sürdürmek istiyoruz."


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Ege Ihracatçı BirlikleriFHC Gıda FuarıHayrettin UçakŞanghay
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