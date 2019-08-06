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Türkiye'nin milli pazar yeri platformunda bayram indirimi

- Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"da, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor - İndirim oranı derin dondurucularda yüzde 45'i, tatil ürünlerinde yüzde 70'i buluyor

Türkiye'nin milli pazar yeri platformunda bayram indirimi
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"da Kurban Bayramı dolayısıyla derin dondurucular dahil olmak üzere birçok üründe yüzde 45 indirim yapılırken, tatil ürünlerinde indirim oranı yüzde 70'i buluyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "www.epttavm.com"da bayram dolayısıyla birçok üründe indirim yapıldı.

Cep telefonu, su altı kameraları, klima, bilgisayarlar gibi birçok üründe kampanyalar devam ederken, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaç duyacağı derin dondurucular yüzde 45'e varan indirimlerle satışa sunuldu.

ePttAVM.com'da ayrıca bayramda kavurma gibi yiyeceklerin pişirilmesi için özel bayram indirimlerinin yapıldığı tencere ve tavalarda çeşitli fırsatlar tanınırken, bayramın vazgeçilmezi çikolata ve şekerler de oldukça uygun fiyatlarla satılıyor.

Söz konusu siteden alışverişlerde, kapıda kontrollü teslimle güvenli ve kolay alışveriş yapılabilecek.

ePttAVM.com'da ünlü markaların güneş gözlüğü, valiz ve plaj giyim ürünleri de yüzde 70'e varan indirimli fiyatlar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Tatilini huzurla geçirmek isteyen anneler için ise bebeklerinin ihtiyacı olan tüm ürünler ePttAVM.com'da yer alıyor.

Kitap kampanyasından satın alınacak en son çıkan kitaplarla seyahat boyunca ve plajda keyifli zaman geçirmeyi tercih edenler için de indirimler bulunuyor.

Uzun yola çıkmadan önce aracın tüm ihtiyaçları için araç bakım ürünleri kampanyasına göz atılması önerilirken, "https://hgs.epttavm.com" ya da HGS Mobil üzerinden bakiye kontrolü yapılabilecek.

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