Türkiye'nin mobil internet ekonomisi 100 milyar lirayı geçti

ANKARA (AA) - Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin geçen yıl yarattığı ekonomik değer, bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla 103 milyar lira oldu.

Google Türkiye ve yönetim danışmanlık hizmetleri veren OC&C Strategy Consultants'ın iş birliğiyle hazırlanan, "Türkiye Mobil İnternet Ekonomisi Raporu"na göre, mobil internet ekosisteminin 2016'da oluşturduğu 103 milyar liralık değer, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 4'üne karşılık geldi.

Söz konusu değerin 2021'de 226 milyar liraya çıkarak milli gelirin yüzde 4,9'una, 2023'te de 289 milyar lirayı bularak yüzde 5,2'sine ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin ekonomik değeri 2015'te yaklaşık 87 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve bu rakam milli gelirin yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturmuştu.

Geçen yıl ulaşılan ekonomik değerin 54 milyar lirası Google'ın mobil işletim sistemi Android tarafından sağlandı. Bu değer, milli gelirin yüzde 2,1'ini buluyor.

Rapora göre, devam eden yatırımlar ve Google'ın Android uygulamasının ekosisteme sürekli desteği sonucu "Android Ekonomisi" 2023 yılına kadar daha da büyüyerek Türkiye'de milli gelirin yüzde 3,5'ine ulaşacak.

İnternet kullanımının yüzde 50'den fazlası mobil cihazlardan

Akıllı telefon penetrasyonundaki artış sonucu, internet kullanımı bilgisayarlardan mobil cihazlara kaydı ve Türkiye'de önde gelen internet sitelerinin tarayıcı üzerinden ziyaret sayılarının en az yüzde 50'si şimdiden mobil cihazlarla yapılıyor.

Türkiye'de 2016'da 13 milyon akıllı telefon satıldı

Türkiye'de geçen yıl 13 milyon adet akıllı telefonun satıldığı ve bunların 10 milyondan fazlasının Android işletim sistemli akıllı telefon olduğu belirtilen raporda, bu telefonların etkisiyle ülkede veri trafiğinde mobilin payının arttığına dikkat çekildi.

Muhabir: Bahattin Gönültaş